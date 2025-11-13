본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

내년 공시가 현실화율 동결해도 강남아파트 보유세 20~30% 오른다

최대열기자

입력2025.11.13 17:05

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부, 지난해 시세변동률 적용해 예측
아크로리버뷰 78㎡ 1599만원…33%↑

정부가 내년도 부동산 공시가격 현실화율을 올해와 같은 수준으로 동결했으나 서울 주요 지역 아파트 보유세는 늘어날 전망이다. 시세가 올라 공시가격이 같이 오르기 때문이다. 공시가격 상승분에 견줘 보유세 부담이 더 가파르게 오르는데, 실거래가 상승분에 비하면 그리 많이 늘어난 건 아니다.


13일 국토교통부가 내놓은 주요 단지 공시가격 변동률과 보유세 추정자료를 보면, 서울 서초구 아크로리버뷰 전용 78㎡형 공시가격은 올해 27억2300만원에서 내년 32억8400만원으로 오른다. 이는 지난해 적용했던 시세 변동률을 올해도 똑같이 적용한 추정치다. 이에 따라 올해 보유세(재산세+종합부동산세)는 1204만원을 냈는데 내년에는 1599만원으로 33%가량 오를 전망이다.

강남구 압구정동 신현대 9차 111㎡형은 내년 공시가격이 43억7800만원으로 26% 정도 오를 것으로 전제하면 보유세는 1858만원에서 2647만원으로 오른다. 종부세만 700만원 이상 더 부담한다. 송파 잠실엘스 84㎡형의 공시가격이 21억3300만원으로 오른다고 가정하면 보유세는 582만원에서 712만원으로 뛴다.


남산에서 바라본 아파트의 모습. 연합뉴스

남산에서 바라본 아파트의 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

마포래미안푸르지오 84㎡형 공시가격은 15억1100만원으로 보유세는 355만원(전년 대비 23%↑), 용산 한가람아파트 84㎡형은 18억500만원으로 보유세가 552만원(16%↑)이 될 것으로 국토부는 추정했다.


노원구 공릉동 풍림아파트 84㎡형은 공시가격이 3%가량 올라 보유세는 69만원(5%↑), 도봉구 대상타운 현대아파트 84㎡형은 공시가격이 2% 오르고 보유세는 64만원(3%) 수준이 될 전망이다. 이 지역은 공시가격이 부과 기준치를 밑돌아 종부세는 없고 재산세만 낸다.

이러한 추산은 재산세의 경우 1세대 1주택자로 공정시장가액비율(공시가격 3억원 초과 6억원 이하 44%, 6억원 초과 45%), 특례세율(공시가격 9억원 이하는 표준세율에서 0.05%포인트 차감), 표준세율(공시가격 9억 초과 0.1%~0.4%), 과표상한제 5%를 적용한 결과다. 재산세와 함께 부과되는 지방교육세(재산세액의 20%), 재산세 도시지역분(재산세 과세표준의 0.14%)을 포함했다.


종부세는 1세대 1주택을 가정해 기본공제 12억원, 공정시장가액비율 60%, 종합부동산세와 함께 부과되는 농어촌특별세(종부세액의 20%)를 포함한 금액이다. 올해 서울 아파트값 상승 폭이 지난해보다 높은 점을 감안하면 실제 부담할 세금은 이보다 소폭 올라갈 가능성도 있다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

美셧다운 끝났다…Fed '금리 인하' 가능성 촉각

새로운 이슈 보기