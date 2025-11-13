[포토] 본회의장 들어서는 추경호

내란 중요임무 종사 혐의로 구속 영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 13일 자신의 체포동의안 보고가 예정된 국회 본회의에 참석하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>