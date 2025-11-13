이재명 대통령 "구조개혁 저항 이겨내야, 반드시 잠재성장률 반등"

李대통령, 13일 수석보좌관회의 주재

"연금 등 6대 구조개혁, 지금이 적기"

참모들에게는 "책임감 가져라" 당부도

이재명 대통령이 13일 구조개혁의 고통과 저항을 딛고 잠재성장률을 반등시켜야 한다고 주문했다. 참모들에게는 본인이 맡은 업무 외에도 책임감을 갖고 임하라고 지시했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하면서 "우리 대한민국이 당면한 최대 과제는 정부가 바뀔 때마다 하락하는 잠재성장률을 반등시키는 것"이라면서 "이를 위해서는 무엇보다 과감한 구조개혁이 필요하다"고 말했다. 그러면서 "혈관에 찌꺼기가 쌓이면 좋은 영양분을 섭취해도 건강이 좋아지지 않는 것처럼 사회 전반의 문제를 방치하면 어떤 정책도 제 효과를 낼 수 없다"고 지적했다.

이 대통령은 구조개혁에 따른 저항과 고통도 "이겨내야 한다"고 당부했다. 이 대통령은 "경제회복의 불씨가 켜진 지금이 구조개혁의 적기라 판단했다"면서 "규제, 금융, 공공, 연금, 교육, 노동 6대 핵심 분야의 구조개혁을 통해 반드시 잠재성장률을 반등시켜야 한다. 그래서 새로운 성장의 길을 열어야겠다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "(대통령실 관료는) 이 상황을 역전시켜야 할 의무가 있는 사람"이라면서 참모들에게 책임감을 가지라고 주문했다. 그는 "자기 소관분야가 아니더라도 다 대한민국의 운명, 5200만명 국민의 삶과 인생이 달린 일을 취급한다"며 "자기가 맡은 일이 아니더라도 다른 사람의 일에 대해 최소한 알 건 알고 있어야 한다"고 얘기했다.

대통령실 관료들이 자신의 업무에만 관심을 가지면 "시야가 좁아져서 다른 측면을 고려하지 못하게 될 위험성이 있다"는 게 이 대통령의 생각이다.

이어 이 대통령은 "우리들의 순간순간 판단이나 선택, 결정이 엄청난 사회적 영향력을 가지고 있다는 걸 늘 잊지 말아야 한다"면서 "대한민국의 중요한 일을 맡고 있다는 자부심과 동일한 양의 책임의식을 꼭 가져야 한다"고 언급했다.





