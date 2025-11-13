본문 바로가기
정부, 사도광산 자체 추도식 21일 개최…강제동원 피해자 추모

손선희기자

입력2025.11.13 14:06

시계아이콘00분 20초 소요
정부가 오는 21일 오전 일본 니가타현 사도시에서 사도광산 강제동원 한국인 희생자를 위한 추도식을 개최한다. 일본 정부가 사도광산을 유네스코 세계유산으로 등재할 당시 약속했던 세부 내용들이 이행되지 않으면서 지난해에 이어 두 번째 치러지는 자체 추도식이다.


13일 외교부에 따르면 올해 추도식은 이혁 주일본대사가 정부 대표를 맡고 유가족 및 정부 관계자들이 참석할 예정이다. 추도식 이후에는 한국인 노동자 관련 주요 장소들을 방문해 사도광산 한국인 강제동원 피해자들의 희생을 추모할 계획이라고 밝혔다.

앞서 일본 정부가 개최한 추도식은 지난 9월13일 개최됐으나, 한국 정부 측은 불참했다. 일본측 추도사에 주선인 노동의 강제성이 충분히 담기지 않았기 때문이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
