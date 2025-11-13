[2026 수능]EBS "국어, 실질적인 연계 체감도 높아…9월 모평보다 '독서' 난도↑"

EBS 연계율 53.3%

고난도 문항에 독서 8·12번, 문학 34번

2026학년도 대학수학능력시험 국어영역은 지난해 수능 출제 경향이 유지된 가운데 다양한 난이도의 문항이 고루 출제된 것으로 파악된다. 국어영역은 공통과목(독서, 문학)과 선택과목(화법과 작문, 언어와 매체)으로 출제된다.

지난 9월 모의평가와 비교하면 공통과목 중 '독서'는 어렵게, '문학'은 다소 평이하게 출제돼 적정 난이도를 유지했다는 분석이 나온다. 또한 EBS 연계교재에서 다룬 제재나 작품, 핵심 개념 등이 다양한 방식으로 연계돼 실질적인 연계 체감도는 높았다는 평이다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러진 13일 오전 서울 종로구 경복고등학교에 마련된 고사장에서 수험생이 시험을 준비하고 있다. 251113. 사진공동취재단

13일 정부세종청사에서 진행된 '2026학년도 수능 국어영역 출제 경향 분석 브리핑'에서 1교시 국어영역 문제를 분석한 EBS 현장 교사단 소속 한병훈 덕산고 교사는 "작년 수능의 출제 경향을 유지하면서 변별력을 높이기 위한 독서 지문이 출제된 것으로 보인다"고 평가했다. 공통과목 중 '독서'가 다소 까다로웠을 것이란 설명이다. 한 교사는 "독서에서 정보와 정보 간의 관계를 종합적으로 이해한 후 선지를 판단하는 문항들을 적절하게 배치해 변별력을 확보했다"고 분석했다.

한 교사는 "작년 수능에선 전 영역에서 난도 높은 문항이 고루 배치됐었고, 올 9월 모평에선 독서 난도는 낮고 문학과 선택과목의 난도가 높았지만 올 수능은 독서 난도가 올라갔다"고 평가했다. 그는 "다만, 문학과 선택과목의 난도는 낮아져서 전체적으로는 적정 난도를 유지했다"며 "작년 수능과 9월 모평 중 비교하면 작년 수능 때와 비슷하다"고 했다.

주요 문항별로 보면, 독서에서는 지문에 제시된 담보 및 보증 계약에 관한 규범을 보기의 상황에 적용할 수 있는지 묻는 8번 문항과 열팽창과 관련된 여러 개념의 의미와 관계를 파악하고 푸는 12번 문항이 변별력 있는 문제로 꼽혔다. 특히, 12번 문항은 선지마다 선형 열팽창 계수와 곡률, 최대 이동 거리와 곡률 반지름 등의 개념 간 관계를 구체적으로 묻고 있어 변별력이 높았을 것이란 분석이다.

문학에서는 보기에 제시된 내용을 바탕으로 작품을 적절하게 감상하고 있는지 묻는 34번 문항이 변별력 문항으로 꼽혔다. 한 교사는 "보기의 내용을 바탕으로 (가)~(다) 작품에서 경험의 실상과 외적 대상을 다양한 모습으로 표현한 시구를 구체적으로 파악해야 하기 때문에 학교 교육 충실 여부에 따라 수험생이 느끼는 난이도가 달랐을 것"이라고 했다.

화법과 작문에서는 두 개의 담화 내용이 비평문에 반영된 양상을 파악하는 40번 문항, 언어와 매체에서는 문자와 소리의 관계를 소재로 한 지문 내용을 바탕으로 15세기 국어와 현대 국어를 비교하는 36번 문항이 어려웠을 것으로 파악된다. 그러나 학교 수업을 충실히 이수했다면 해결할 수 있는 문항이라고 봤다.

한 교사는 총평에서 "과도한 추론 없이 지문에 명시된 정보만으로도 선지를 판단할 수 있어, 학교 교육과정과 교과서를 통해 학습한 독해력과 사고력만으로도 충분히 대비할 수 있는 수준이었다"고 평가했다.

EBS 수능 연계교재의 내용을 50% 이상 연계한다는 원칙에 따라, 이번에도 EBS 수능 연계교재에서 다루었던 제재나 작품, 핵심 개념 등이 다양한 방식으로 연계됐다. 전체 문항 연계율은 53.3%, 총 24문항이다. 공통과목(독서, 문학)에서는 1~3번, 5~6번, 8번, 10~12번, 14번, 16~17번, 18~21번, 22~23번, 25번, 31~32번, 34번이, 선택과목 중 '화법과 작문'에선 40번, 42번, '언어와 매체'에선 36번, 39번이 연계 문항으로 출제됐다.

한 교사는 "독서는 4개 지문 모두, 문학은 8개 작품 중 3개 작품이 EBS 수능 연계교재에서 출제됐다"면서 "EBS 연계율은 전년도와 같이 50% 이상으로 출제됐으며, 수험생이 느낄 실질적인 연계 체감도는 높았을 것으로 예상된다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



