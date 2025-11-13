본문 바로가기
백영현 포천시장, 수능 수험생 '따뜻한 응원'…"수험생은 포천의 미래"

이종구기자

입력2025.11.13 11:50

백영현 포천시장이 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 아침 관내 시험장인 동남고등학교를 찾아 수험생들을 응원하고 관계자들을 격려했다.

백영현 포천시장이 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 아침 관내 시험장인 동남고등학교를 찾아 수험생과 하이파이브를 하며 응원하고 있다. 포천시 제공

이날 백영현 시장은 이른 시간부터 시험장 정문에 나와 등교하는 수험생들을 일일이 맞이했다. 백 시장은 "긴장하지 말고 편안하게 시험에 임하길 바란다", "그동안 고생 많았다, 파이팅!" 등 따뜻한 격려의 메시지를 전하며 수험생들의 마음을 다독였다.


학생들은 시장의 응원에 "감사합니다"라고 화답하며 긴장을 누그러뜨린 채 시험장으로 향했다.

백영현 시장은 "오랜 시간 꿈을 향해 노력해 온 수험생 여러분 모두에게 큰 박수를 보낸다"며 "오늘은 그동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘하는 날인 만큼, 차분한 마음으로 시험에 임해 좋은 성과를 거두길 바란다"고 말했다.


이어 "여러분 한 명 한 명이 포천의 미래이자 희망이며, 시험 이후에도 여러분의 꿈을 향한 도전을 포천시가 계속 응원하겠다"고 덧붙였다.

백영현 포천시장이 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 아침 관내 시험장인 동남고등학교를 찾아 수험생을 응원하고 있다. 포천시 제공

포천시는 수험생들의 안전한 이동과 편의를 위해 수능일 특별 교통대책을 마련해 '수험생 전용 포춘버스'를 운영하고, 시험장 주변에 교통 정리 인력을 배치하는 등 수험생 지원에 총력을 기울였다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
