신경호 교육감, 2026 수능 시험장 방문…"대입 마지막까지 지원"

신경호 강원도교육감, 수능 수험생 응원

“따뜻한 격려·응원…수험생들 도전 지지”

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 13일 2026학년도 대학수학능력시험을 맞아 도내 주요 시험장을 방문하여 수험생들을 격려했다.

신경호 강원도교육감이 13일 오전 7시 30분 춘천고등학교를 방문해 수험생들을 응원하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

신경호 교육감은 이날 오전 7시 30분 춘천고등학교를 방문해 수험생들을 응원했다.

교육청 주요 간부들도 강원대학교 사범대학 부설고등학교, 춘천여자고등학교, 강원고등학교, 봉의고등학교, 성수고등학교 등을 방문해 수험생들을 격려했다.

올해 도내 수험생은 총 1만3080명으로, 44개 시험장 510개 시험실에서 시험이 치러진다. 강원특별자치도교육청은 시험 편의제공 대상자 18명을 위해 별도의 시험실을 운영하는 등 모든 수험생이 공정하고 원활하게 시험을 치를 수 있도록 지원했다.

신경호 교육감은 "1년 동안 최선을 다해 준비해 온 수험생들이 평소 실력을 잘 발휘할 수 있기를 바란다"며 "강원특별자치도교육청은 수능 이후 대입 상담과 면접 준비 등 입시의 마지막까지 우리 학생들과 함께하며 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



