[포토] 박성재 전 법무부 장관, 구속영장 심사 출석

박성재 전 법무부 장관이 13일 구속영장 실질심사를 받기 위해 서울중앙지법으로 출석하고 있다. 박 전 장관은 내란 중요임무 종사 및 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받고 있다.







