귀뚜라미, ‘한국의 소비자보호지수(KCPI)’ 5년 연속 우수기업

3세대 카본매트로 동절기 안방 고민 해결

귀뚜라미는 한국능률협회컨설팅이 발표한 '2025년 한국의 소비자보호지수(KCPI)'에서 5년 연속 온열가전 부문 우수기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

3세대 카본매트로 난방매트 시장을 주도하고 있는 귀뚜라미는 올해도 KCPI 세부 조사항목에서 고른 점수를 획득하며 우수 등급을 부여받았다. 한국의 소비자 보호지수는 국내 44개 산업군 267개 기업의 소비자 보호 품질에 대한 소비자들의 체감 정도를 나타내는 지표이다.

귀뚜라미는 지난 2020년 3세대 카본매트 온돌을 시장에 내놓으며 1세대 전기매트와 2세대 온수매트가 지배하던 난방매트 시장에 세대교체 바람을 일으켰다.

귀뚜라미의 60년 난방기술을 접목한 3세대 카본매트 온돌은 전자파, 전기료, 세탁, 환경 호르몬 등 소비자들이 난방매트 사용 시 생각할 수 있는 다양한 고민 사항을 해결해 동절기 필수 가전으로 자리매김했다.

귀뚜라미보일러 관계자는 "귀뚜라미는 3세대 카본매트 시장의 개척자로서 소비자들의 다양한 불편 사항과 고민거리를 해결하기 위해 제품 품질과 서비스 개선 노력을 이어왔다"며, "귀뚜라미 60년 난방기술로 탄생한 3세대 카본매트와 함께 동절기 소비자들의 쾌적한 숙면 생활을 책임질 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



