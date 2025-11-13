신한카드, 신세계 신한카드 베스트 핏 출시

신세계百 한도없이 최대 3% 할인

신한카드는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 217,000 전일대비 3,500 등락률 +1.64% 거래량 15,591 전일가 213,500 2025.11.13 10:53 기준 관련기사 현대캐피탈, 현대차 앱 '내차 금융관리' 서비스 출시[클릭 e종목]"신세계, 내년 큰 폭 실적 개선 전망…목표가↑"신세계 강남점, 3년 연속 매출 3조원 돌파…"내년 4조원 넘본다" 전 종목 시세 보기 close 백화점과 함께 고객 특화 서비스를 제공하는 신세계 신한카드 베스트 핏을 출시했다고 13일 밝혔다.

전월 30만원 이상을 이용하면 신세계백화점에서 최대 3% 할인 혜택을 한도 제한 없이 제공한다.

신세계백화점 내 매장에서 SSG페이로 결제하면 3% 깎아준다. 다른 수단으로 결제하면 2.5%만 인하한다.

신세계백화점 아카데미에서 이용하면 2.7% 할인해준다. SSG닷컴 내 신세계백화점몰에선 가격을 1% 낮춰준다.

신세계백화점이 아닌 국내외 가맹점에서도 포인트 적립 및 할인 서비스를 제공한다.

국내 가맹점 이용 시 0.7% 마이신한포인트 적립이 가능하다. 해외 가맹점 이용 시엔 2% 깎아준다.

다음 달 말까지 출시 기념 이벤트도 진행한다. 신세계백화점 내 식음료(F&B), 패션·잡화, 워치·주얼리, 생활 브랜드에서 최대 10만원 할인 쿠폰을 준다.

신세계백화점에서 5만원 이상 결제하면 최대 1만8000원을 캐시백해준다. 캐시백 이벤트는 최근 6개월 내 신한 신용카드 이용 이력이 없는 고객을 대상으로 한다.

연회비는 국내전용 1만5000원, 해외겸용(마스터) 1만8000원이다.

신한카드 관계자는 "단순하지만 직관적인 혜택 구조를 통해 신세계백화점 고객에게 실질적 혜택을 주고자 기획했다"며 "앞으로도 신세계백화점과 함께 고객들이 합리적인 조건으로 프리미엄 서비스를 누리도록 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



