용산 지구단위계획구역 6개로 분할…한강대로변 120m 높이 완화[부동산AtoZ]

서울 시가지 최대 규모 지구단위계획구역

서울역·남영역·삼각지역·한강로 동측·용산역·용산전자상가

6개 구역으로 나눠 지역별 특성에 맞는 계획 수립

용산 일대 지구단위계획구역이 6개 구역으로 분할된다. 서울역부터 한강대교까지 이어지는 한강대로변은 최고 높이를 120m(30층 내외)로 완화하기로 했다.

서울시는 전날 개최한 제18차 도시·건축공동위원회에서 '용산 지구단위계획구역 및 계획 결정(변경)(안)'을 수정가결했다고 13일 밝혔다.

용산 지구단위계획구역은 1995년 처음 구역이 지정된 이래 330만~350만㎡ 규모로 관리되어온 서울 시가지 최대규모 지구단위계획구역이다. 그동안 규모가 지나치게 커 여건 변화를 반영한 계획 정비에 장기간이 소요된 점을 고려해 지역 특성에 맞는 6개 구역으로 분할했다.

6개 구역은 △서울역 일대(71만㎡) △남영역 일대(36만㎡) △삼각지역 일대(73만㎡) △한강로 동측(40만㎡) △용산역 일대(105만㎡) △ 용산전자상가(12만㎡) 지구단위계획구역이다.

서울역 일대는 국제관문 위상에 대응하는 공간으로 개조하고, 남산으로 보행 녹지 네트워크를 강화한다. 남영역 일대는 서울도심~용산을 연계하는 한강대로 업무축으로 육성한다. 삼각지역 일대는 용산공원과 연접한 점, 중저층이라는 지역특성을 고려한 도시정비를 유도한다.

용산역 일대는 국제업무 기능을 기반으로 서울의 성장을 견인하는 용산 신중심을 조성한다. 한강로 동측은 용산 중심과 용산공원을 연계하는 주거·업무·녹지 공간을 조성한다. 용산전자상가는 AI·ICT등 미래 신산업 혁신거점으로 조성한다.

광화문부터 서울역, 용산, 한강을 잇는 국가상징거리로 계획 중인 한강대로 일대는 최고높이를 100m에서 120m로 완화한다. 사업계획 및 지역특성에 따라 추가로 높이를 완화할 계획이다. 그동안 민원을 초래했던 공동개발 지정계획은 전면 해제하는 등 규제는 완화한다.

대규모 개발을 고려해 지정한 특별계획구역은 59개에서 68개로 변경된다. 용산전자상가 일대 등 9개 특별계획구역을 신규 지정해 전략적 개발을 유도한다. 이 일대는 이번 구역 신설로 총 11개 특별계획구역이 지정된다. 용산전자상가 일대 11개 특별계획구역 중 8개 구역은 세부개발계획 수립 등 사업을 추진하고 있다.

용산우체국 주변 등 2개 특별계획구역은 주민의사를 고려해 구역을 해제하고, 필지별 건축을 허용할 예정이다. '용리단길'로 활성화된 용산우체국 주변은 지역 특성에 맞는 중·소규모 건축을 유도할 계획이다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "이번 계획 결정으로 국가상징거점인 용산 광역중심 일대가 미래 신도심으로 위상이 한층 강화될 것이며, 효율적 구역 재편을 통해 향후 도시 행정이 신속하게 처리될 것으로 기대한다"고 말했다.





