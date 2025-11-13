본문 바로가기
한국벤처투자, 목포서 지역상생 사회공헌활동 진행

권현지기자

입력2025.11.13 09:51

소비촉진, 청년창업가 소통

한국벤처투자는 지난 10~12일 전남 목포시 일원에서 '지역상생 with 목포' 지역 상생 사회공헌 활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

한국벤처투자 임직원들이 전남 목포시 일원에서 '지역상생 with 목포' 지역 상생 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 한국벤처투자

이번 행사는 지난 11~12일 진행된 '2025 광주·전남·제주 스타트업 통합 IR캠프'를 기념해, 임직원들이 자매결연 도시인 목포와의 상생을 도모하기 위해 마련됐다.


한국벤처투자 임직원들은 '지역과 함께하는 KVIC' 슬로건 아래 소비 활성화에 동참했다. 또 지역 문화체험, 백년 가게 탐방 등 목포시의 청년 마을인 '괜찮아마을'을 방문해 청년 창업자들과 교류하며 지역 창업자들과 소통했다.

한국벤처투자 관계자는 "자매결연으로 맺어진 지역 사회와 소통하는 뜻깊은 시간이었다"라며 "국내 벤처생태계 선순환을 만들어 가는 기관으로서 앞으로도 지역과 함께 균형 있게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
