김병기 더불어민주당 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 與김병기, 檢 항소포기·항명 "국정조사 요구서 이번주 제출"
2025년 11월 13일(목)
김병기 더불어민주당 원내대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국
"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日
"한국 오길 잘했네" 10일 만에 매출 870만원…유튜브로 인생 뒤집은 역이민 부부[콘텐츠커머스]
뉴진스 멤버 전원, 소속사 어도어로 복귀…법적 분쟁 1년만
"간단한 청소 3만원에 해주실 분" 퇴근하면 집안일 할 힘도 없다…돈으로 해결하는 2030
"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네
아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈
긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평
러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"
"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명
"신축 너무 비싸" 서울 집값, 20년 넘은구축과 10년 내 준신축이 이끌었다