"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

日 누리꾼 "한국 운전문화 전체적으로 거칠어"

日언론서 택시 바가지 문화 조명도

최근 한국에 온 일본인 관광객들이 잇따라 교통사고를 당한 가운데, 일본 현지에서 한국의 교통 문화에 대한 비판이 제기되고 있다. 일본 누리꾼들은 한국 택시와 버스의 운전 행태 등 경험을 공유하며 우려를 표하는 것으로 나타났다. 13일 야후 재팬에는 최근 한국에서 발생한 일본인 관광객 교통사고 관련 기사에 다수의 댓글이 달렸다.

최근 잇다른 사고로 인해 대대적인 교통단속이 실시된 지난 4일 서울 강남구 논현초등학교 인근 어린이보호구역에서 경찰이 음주운전 및 정지선 위반 차량을 단속하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이는 최근 한국에서는 일본인 관광객이 교통사고를 당하는 사례가 잇따라 발생했기 때문이다. 지난 2일, 30대 남성 서모 씨가 음주 상태로 약 1㎞를 운전하다 서울 종로구 흥인지문사거리 인근 횡단보도를 건너던 일본 국적 관광객 모녀를 들이받는 사고가 발생했다. 이 사고로 50대 어머니가 사망했으며, 30대 딸은 늑골 골절 등 부상을 입었다. 또한 지난달 중순에는 서울 용산구의 한 도로에서 70대 기사가 운행하던 택시가 중앙선을 침범해 마주 오던 차량과 충돌했다. 이 사고로 택시에 탑승했던 일본인 부부의 생후 9개월 아기가 중태에 빠진 것으로 전해졌다.

해당 기사 댓글 창에선 현지 누리꾼들이 한국 여행 중 겪은 교통 관련 경험담을 공유했다. 특히 다수의 누리꾼은 생후 9개월 일본인 아기가 중태에 빠진 택시 교통사고와 관련해 '한국 택시는 너무 거칠다'는 취지의 댓글을 달았다. 한 누리꾼은 "'거칠다, 거칠다'라고는 들었지만, 한국 택시를 몇 번 타보니 정말 말이 안 나올 정도로 거칠다"면서 "같이 탄 일본인 4명 전원이 멀미했다"고 전했다. 그런가 하면 택시뿐만 아니라 버스 기사들의 운전도 거칠다는 의견도 있었다.

서울 도심에서 일본인 관광객 모녀를 들이받아 이들 중 어머니인 50대 여성을 숨지게 한 음주운전자 서모씨가 5일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 가운데 지난 9월께 일본 TBS 뉴스는 국내 택시 기사의 바가지 행태를 대대적으로 보도하기도 했다. 당시 일본 취재진이 명동에서 홍대까지 이동하는 택시 요금을 물어보자, 택시 기사는 4만5000원을 제시했다. 본래 해당 거리 가격은 1만2000원 정도로, 외국인이란 이유로 4배 가까이 부른 것이다. TBS 측은 "서울시에 따르면 피해가 많이 확인되는 곳은 명동과 강남, 이태원 등 관광객이 많은 지역"이라며 "서울시는 단속과 관광객 설문조사 등을 강화하고 있고, 피해를 보았을 경우 신고하도록 당부하고 있다"고 전했다. 해당 방송은 캡처본 형식으로 국내 온라인 커뮤니티에도 퍼졌다. 당시 해당 내용을 접한 국내 누리꾼은 "일부 택시 기사의 행태 때문에 전체가 욕을 먹는다", "한류 열풍에 먹칠한다" 등의 반응을 보였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



