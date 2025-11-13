본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

AI, 바다를 접수한다… 한국해양수산개발원, ‘AI 활용 연구 경진대회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.13 08:19

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'미래 먹거리'를 둘러싼 데이터 전쟁이 바다에서도 시작됐다.


한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)이 11월 12일부터 12월 5일까지 '해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회'를 연다.

해양·수산·항만·해운 등 주요 현안을 인공지능(AI)으로 분석하고 해양수산 데이터 활용 방안을 제시하는 대회다.


이 대회는 일반 국민이 참여할 수 있으며 기후변화·인구소멸·통상갈등 등 해양수산 산업의 현안을 주제로 AI 기반 분석 연구 아이디어를 제안하는 방식으로 진행된다. 참가자는 KMI의 '생성형 AI 활용 가이드라인'을 반드시 준수해야 한다.


KMI는 이번 경진대회를 통해 AI 기술을 해양수산 분야 문제 해결에 접목할 수 있는 연구 방법론을 발굴하고, 책임 있는 데이터 활용과 윤리적 AI 문화 확산을 추진한다는 목표다.

수상자는 총 7명으로, 한국해양수산개발원 원장상이 수여된다. 접수는 KMI 홈페이지 공지사항을 통해 안내된 이메일로 진행된다.


조정희 KMI 원장은 "AI는 해양수산 분야의 미래 예측과 정책 판단을 지원하는 핵심 도구로 자리 잡고 있다"며 "이번 대회를 계기로 AI 기반 해양수산 연구 생태계가 확산되고, 책임 있는 활용 문화가 뿌리내리길 기대한다"고 말했다.

해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회 포스터.

해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

하얀 얼음 밑 초록 생명들…북극 땅서 처음 생태계 확인

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

"트럼프, 피해자와 내집서 수시간 보내"…성착취범 엡스타인 메일 공개

새로운 이슈 보기