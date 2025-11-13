AI, 바다를 접수한다… 한국해양수산개발원, ‘AI 활용 연구 경진대회’ 개최

'미래 먹거리'를 둘러싼 데이터 전쟁이 바다에서도 시작됐다.

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)이 11월 12일부터 12월 5일까지 '해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회'를 연다.

해양·수산·항만·해운 등 주요 현안을 인공지능(AI)으로 분석하고 해양수산 데이터 활용 방안을 제시하는 대회다.

이 대회는 일반 국민이 참여할 수 있으며 기후변화·인구소멸·통상갈등 등 해양수산 산업의 현안을 주제로 AI 기반 분석 연구 아이디어를 제안하는 방식으로 진행된다. 참가자는 KMI의 '생성형 AI 활용 가이드라인'을 반드시 준수해야 한다.

KMI는 이번 경진대회를 통해 AI 기술을 해양수산 분야 문제 해결에 접목할 수 있는 연구 방법론을 발굴하고, 책임 있는 데이터 활용과 윤리적 AI 문화 확산을 추진한다는 목표다.

수상자는 총 7명으로, 한국해양수산개발원 원장상이 수여된다. 접수는 KMI 홈페이지 공지사항을 통해 안내된 이메일로 진행된다.

조정희 KMI 원장은 "AI는 해양수산 분야의 미래 예측과 정책 판단을 지원하는 핵심 도구로 자리 잡고 있다"며 "이번 대회를 계기로 AI 기반 해양수산 연구 생태계가 확산되고, 책임 있는 활용 문화가 뿌리내리길 기대한다"고 말했다.

해양수산 분야 AI 활용 연구 경진대회 포스터.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



