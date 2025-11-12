본문 바로가기
보스니아戰서 '민간인 사냥관광'에 伊검찰, 수사개시

유제훈기자

입력2025.11.12 20:59

보스니아 전쟁 사라예보 포위전 당시 이탈리아 등 서방국가 부자들이 거액의 돈을 내고 민간인을 총격 살해했다는 의혹에 대해 이탈리아 검찰이 수사에 착수했다고 11일(현지 시각) 영국 일간 가디언이 보도했다.


보도에 따르면 보스니아 헤르체고비나가 유고슬라비아로부터 독립을 선언한 후인 1992~1996년까지 이어진 사라예보 포위전에선 끊임없는 포격과 저격으로 1만명 이상이 사망했다. 당시 이탈리아 등 여러 서방국가에서 온 '사냥 관광객' 들이 세르비아계 보스니아군 병사들에게 돈을 내고 사라예보 시민들에게 총을 쏠 기회를 얻은 것으로 전해진다.

이번 수사는 이탈리아 밀라노에 거주하는 작가인 에지오 가바제니가 관련 정보를 수집해 제기한 고발장으로부터 시작됐다. 가바제니는 1990년대 이탈리아 언론 보도로 이 같은 내용을 처음 접했으며, 2022년 다큐멘터리 '사라예보 사파리'를 보고서 본격적으로 조사에 착수했다.


가바제니는 이와 관련 "아주 많은 이탈리아인이 관련된 것으로 추정한다"며 "또 독일인, 영국인, 프랑스인 등 서방 여러 나라 사람이 시민을 사격하기 위해 거액을 지불했다"고 전했다. 그는 이어 사냥 관광객들에 대해 "정치적이거나 종교적인 동기는 없었다"며 "사격장이나 아프리카 사파리에 가는 사람들처럼 재미와 개인 만족을 위해 갔던 부자들이었다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

