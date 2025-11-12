본문 바로가기
IMA 1호 사업자에 한투·미래證…증선위 통과

유현석기자

입력2025.11.12 18:57

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

언론사 홈 구독
한국투자증권과 미래에셋증권이 공동으로 1호 종합투자계좌(IMA) 사업자가 된다.

기획_여의도 증권가, 파크원, LG트윈타워. 사진=김현민 기자 kimhyun81@

기획_여의도 증권가, 파크원, LG트윈타워. 사진=김현민 기자 kimhyun81@

12일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 이날 정례회의에서 한국투자증권·미래에셋증권의 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자(종투사) 지정 안건을 심의·의결했다.


지난 7월 접수 이후 약 4개월 만이다. 이달 중 금융위 정례회의 의결까지 거치면 IMA사업을 영위할 수 있게 된다.

8조원 이상 종투사에게 허용되는 IMA는 증권사가 원금 지급 의무를 지는 대신 고객예탁금을 기업금융 관련 자산(70% 이상) 등에 투자해 수익을 추구하는 제도다.


투자자는 손실 위험 없이 초과수익을 기대할 수 있다. 증권사는 발행어음과 IMA를 합해 자기자본의 300%까지 자금을 조달할 수 있다. 종투사는 2028년까지 조달금액의 25%를 의무적으로 모험자본에 공급해야 한다.


또한 이날 증선위는 키움증권의 자기자본 4조원 이상 종투사 지정 및 단기금융업(발행어음) 인가 안건도 의결했다. 향후 금융위 정례회의를 통해 이달 안에 최종 인가를 받으면 5번째 발행어음 사업자가 된다.

현재 발행어음 사업을 영위하고 있는 곳은 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권 등 4개사다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
