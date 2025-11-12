"인종차별"VS"보지 못했냐는 뜻"…전북 코치 손동작 논란

타노스 코치, 눈에 손 갖다 대는 행동 문제

심판협의회 '인종차별' 주장

구단 측 "보지 못했냐는 의미의 제스처"

프로축구 K리그1 전북 현대가 우승을 달성한 날 외국인 코치의 행동을 두고 인종차별 논란이 불거졌다. 구단 측은 인종차별과 전혀 관련이 없다는 입장이지만, 한국프로축구심판협의회는 국제축구연맹(FIFA) 제소를 예고했다.

한국프로축구심판협의회는 12일 성명을 통해 전북의 타노스(등록명, 본명 마우리시오 타리코) 코치가 김우성 심판에게 인종차별 행위 및 비하 발언을 했다며 국제축구연맹(FIFA)에 제소하겠다고 밝혔다.

문제는 지난 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 대전하나시티즌의 경기에서 불거졌다. 당시 경기 후반 추가시간에 대전의 핸드볼과 전북에 페널티킥을 주는 판정이 이뤄지는 과정에서, 타노스 코치는 심판을 향해 계속 항의에 나섰다가 경고를 받았다.

비디오판독(VAR)을 거쳐 페널티킥이 선언된 뒤에도 타노스 코치의 흥분한 듯한 언행이 이어지자 김 심판은 퇴장을 명했다. 여기서 타노스 코치는 문제의 양 검지로 눈을 가리키는 동작을 했다.

심판협의회는 타노스 코치가 주심 김 심판을 향해 두 눈을 찢는 '동양인 비하 행위'를 했다고 주장하고 있다. 두 눈을 찢는 행동은 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위로 여겨진다. 심판협의회는 "심판의 인종, 출신, 외모 등을 근거로 한 언행 및 행위는 어떠한 이유로도 정당화할 수 없으며, 이는 모든 심판의 안전과 존엄성에 대한 직접적인 침해이자, 한국프로축구의 가치와 국제적 신뢰를 손상하는 심각한 사건"이라고 규정했다.

이어 한국프로축구연맹에 타노스 코치와 전북에 대해 즉각적인 징계 절차에 착수할 것을 요구했다. 또 FIFA 등 관련 기관에 제소하겠다는 뜻을 밝혔다.

그러나 전북 구단은 타노스 코치가 한 행동은 인종차별과는 전혀 관련 없다고 반박했다. 판정에 대한 항의로 '당신도 보지 않았느냐'는 취지의 제스처를 했을 뿐이라고 설명했다. 전북 관계자는 "눈에 손을 갖다 댄 것은 인종차별 의도가 아니라 '당신도 보지 않았느냐'는 의미"라며 "프로연맹에 잘 소명하겠다"고 밝혔다.

프로축구연맹은 지난 10일 제출된 심판평가관 보고서와 경기감독관 보고서, 김 심판이 작성한 사실확인서 등을 통해 사건을 파악하고 있다. 연맹은 구단에도 13일까지 경위서를 제출할 것을 요구했다. 양측의 의견을 종합적으로 고려한 후 상벌위원회 제소 여부를 결정할 예정이다.





김현정 기자



