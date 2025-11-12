본문 바로가기
마이클 잭슨 딸, 구멍난 코 공개하며 "내 인생 망쳐…절대 마약 하지 마"

김진선기자

입력2025.11.12 11:28

"코로 숨 쉴 때 큰 휘파람 소리 난다"
"20세 때부터 나 괴롭혀 왔다"

고(故) 마이클 잭슨의 딸이자 배우 겸 모델로 활동 중인 패리스 잭슨이 마약 복용으로 인해 후유증을 앓았다고 고백했다.


패리스 잭슨은 지난 10일(현지시간) 자신의 틱톡 계정에 올린 영상을 통해 "비중격(鼻中隔) 천공(perforated septum)으로 고생하고 있다"고 밝혔다. 이는 코 안쪽 벽에 구멍이 뚫려 있는 상태다.

패리스 잭슨. 로이터연합뉴스.

패리스 잭슨. 로이터연합뉴스.

그는 직접 휴대전화 불빛으로 코안을 비춰 코 중간 쪽 작은 구멍이 있는 것을 보여주면서 "코로 숨을 쉴 때 정말 큰 휘파람 소리가 난다"고 말했다. 이어 "여러분이 생각하는 바로 그 이유 때문"이라며 "절대 마약 하지 마"라고 당부했다. 그러면서 "마약이 내 삶을 망쳤다"고 강조했다.

잭슨은 "20세 때부터 코의 구멍이 나를 괴롭혀 왔다"면서 "이 구멍에 스파게티 면을 꿰어 넣을 수 있을 정도"라고 농담했다.


하지만 이런 상태를 복구하기 위해 수술을 하고 싶지는 않다고 했다. 그는 "그런 지독한 수술을 하면 약을 먹어야 하니까"라며 다시 마약성 진통제 성분을 접하고 싶지 않다고 말했다. 그는 6년째 마약을 끊은 상태라고 덧붙였다.


패리스 잭슨. 로이터연합뉴스.

패리스 잭슨. 로이터연합뉴스.

미 연예매체 피플지는 잭슨의 이런 고백이 지난달 11일 로스앤젤레스(LA)에서 열린 '제35회 프렌들리 하우스 어워즈' 행사 연단에서 그가 마약을 끊은 과정에 대해 공개한 이후 한 달 만에 나온 것이라고 전했다. 프렌들리 하우스는 트라우마에서 회복 중인 여성을 위한 재활 프로그램이다. 잭슨은 이 기관과의 협력으로 '샤이닝 스타상'을 수상했다.

잭슨은 당시 연설에서 마약을 끊은 것을 언급하면서 "단지 내 삶을 되찾은 게 아니다. 더 나은 삶을 얻었다"고 말했다. 그는 수상 소감으로 "누군가에게 의식적인 노력을 발전시키도록 돕는 것은 내 생에서 가장 위대한 행동이었다"며 "앞으로도 계속 다른 이들을 도울 수 있기를 기도한다"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
