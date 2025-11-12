본문 바로가기
100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

윤슬기기자

입력2025.11.12 09:49

日도쿄서 10대 학생 강제추행 등 혐의
"술 취해 기억 안 난다" 혐의 부인

일본에서 귀가하던 10대 여중생을 뒤따라가 강제추행하고 다치게 한 혐의로 한국인 50대 남성이 현지 경찰에 체포됐다.


일본에서 10대 여중생을 강제 추행한 혐의 등으로 한국인 50대 남성이 체포됐다. TBS

11일 일본 TBS 뉴스는 "도쿄 고토구의 한 길거리에서 여중생을 넘어뜨리고 몸에 올라타 음란 행위를 한 혐의로 한국 국적의 최모씨(51)가 경찰에 체포됐다"고 보도했다.

최씨는 지난달 12일 저녁 도쿄도 고토구의 한 길거리에서 귀가 중이던 10대 여중생을 뒤에서 밀쳐 넘어뜨린 뒤, 몸 위에 올라타 추행하고 상처를 입힌 혐의를 받고 있다.


이같은 범행 장면은 인근 폐쇄회로(CC)TV에 포착됐다.


경찰 조사 결과, 최씨는 피해자와 일면식이 없는 사이로 길에서 스쳐 지나간 뒤 되돌아와 약 100m가량 뒤따라가 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

이로 인해 피해자는 전치 10일 진단을 받았다.


최씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다. 내가 그런 행위를 했다는 말을 듣고 놀랐다"며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
