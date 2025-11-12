본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

방제일기자

입력2025.11.12 08:12

시계아이콘01분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전가협, '남극의 셰프' 방송 보류 요구
더본코리아 "일부 점주의 일방적인 주장"

백종원 더본코리아 대표의 MBC 예능 방송 '남극의 셰프'가 오는 17일 방영 예정인 가운데 이를 두고 잡음이 나온다. 일부 점주들과 전국가맹점주협의회(전가협)가 백종원 대표의 방송 복귀를 문제 삼으며 MBC 예능 '남극의 셰프' 방영 보류와 출연 장면 삭제를 요구한 데 대해 더본코리아 측은 "극히 일부 점주의 일방적인 주장에 불과하다"고 이들의 주장을 정면으로 반박했다.

백종원 더본코리아 대표. 강진형 기자

백종원 더본코리아 대표. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

11일 더본코리아는 공식 의견문을 내고 "그동안 점주 피해를 최소화하기 위해 보수적으로 대응해왔지만, 전가협과 일부 점주, 그리고 그와 밀접한 유튜버 등이 결탁한 조직적인 '기업 죽이기'에 더는 침묵할 수 없다고 판단했다"고 밝혔다. 이날 전가협과 참여연대 등은 서울 마포구 상암동 MBC 본사 앞에서 기자회견을 열고, 오는 17일 처음 방송하는 MBC 예능 '남극의 셰프'의 방영을 보류하거나 백종원 대표의 출연 장면을 삭제할 것을 요구했다. 협의회 측은 "백 대표가 방송을 통해 얻은 대중적 인지도를 바탕으로 가맹사업을 무리하게 확장했고, 이로 인해 점주들이 과밀 출점과 매출 악화로 생계 위협을 겪고 있다"고 주장했다.


이에 대해 더본코리아는 "이는 전체 약 3000개 가맹점 중 특정 브랜드 소속 점주 5명과 이들을 지원하는 전가협의 일방적인 주장일 뿐"이라며 "이들의 의견을 전체 점주의 목소리인 것처럼 포장해 언론플레이하고 있다"고 반박했다. 또한 더본코리아는 "전가협은 이미 제작이 완료된 방송을 정치적·상업적 목적으로 이슈화해 더본코리아를 '나쁜 기업'으로 몰아가고 있다"며 "심지어 전가협에 소속된 5명의 점주에게만 보상금을 지급하라는 부당한 압박까지 가하고 있다"고 주장했다.

이어 더본코리아는 "왜곡된 여론몰이는 백종원 대표뿐 아니라 성실히 점포를 운영하는 다수의 점주에게도 피해로 돌아가고 있다"며 "사실을 왜곡하거나 무리한 요구로 기업과 점주를 괴롭히는 행위를 즉시 멈추라"고 강조했다. 끝으로 더본코리아는 "올해 제기된 모든 의혹과 조사에 성실히 임해왔으며, 부족한 부분은 개선 중"이라며 "회사는 앞으로도 상생 경영을 최우선으로 하겠다"고 밝혔다.


한편, 백 대표는 제품의 재료 원산지를 허위로 표시한 혐의(식품표시광고법 위반)를 받았으나, 지난달 말 경찰에서 무혐의 처분을 받았다. 다만, 이 과정서 더본코리아 법인과 실무자 2명은 혐의가 인정돼 불구속 송치됐다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기