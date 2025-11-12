[클릭 e종목]"대한조선, 공포를 사야할 때"

IBK투자증권은 12일 대한조선 대한조선 439260 | 코스피 증권정보 현재가 57,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,200 2025.11.12 개장전(20분지연) 관련기사 연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용·미수 대환 OK, NXT 이용자도 가능연 4%대 금리로 4배 투자금, 신용미수대환 OK! 대체거래소 이용자도 가능!흑자 전환에 성공한 중소형 증권사들...실적 뛰니 주가도 ‘꿈틀’ 전 종목 시세 보기 close 의 청약배정 물량에서의 추가적인 오버행 리스크는 제한적이라고 판단했다. 목표주가 10만원과 투자의견 매수는 유지했다.

오지훈 IBK투자증권 연구원은 "6개월 락업 물량은 3개월 락업 물량의 3분의1 수준에 불과하고, 상장주식수의 2.8%에 불과하기 때문에 청약배정 물량에서의 추가적인 오버행 리스크는 제한적이라 판단한다"고 설명했다.

앞서 대한조선의 기업공개(IPO) 청약배정 물량 중 6개월 보호예수 물량은 총 108만3527주로 상장 주식수의 2.8% 수준이다. 기관, 외국인 투자자 대부분은 3개월 이하 락업 조건으로 배정 받았으며, 해당 물량인 331만3817주가 3일 락업이 해제됐다.

오 연구원은 "최근 과도한 주가 하락은 기존 주주 안다H자산 보유 지분 24.89%의 2026년 2월1일 락업 해제에 대한 우려가 크기 때문이라 판단한다"고 설명했다. 그러나 오 연구원은 시장의 우려가 과도하다고 분석했다.

그는 "안다H자산이 2026년 2월 1일 바로 보유 지분을 모두 매각할 가능성이 낮다고 추정한다"면서 "안다H자산은 올해 10월 리캡을 통해 투자원본을 전액 회수 후 기존 투자자들에게 원금 상환을 마무리했다"고 설명했다.

이어 "대한조선 지분에 대한 근질권설정계약 기한이 기존 2026년 7월 21일에서 2027년 10월 1일로 연장되며 안다H자산은 대한조선 지분 매각까지 충분한 시간을 확보했다"고 말했다.

그러면서 "안다H자산은 대한조선의 2대 주주로 해당 물량을 장내에서 소화하기보다는 블록딜 형태로 매각할 가능성이 더 높다. 따라서, 시장의 우려와 달리, 근시일 내 대규모 지분 매각으로 인한 오버행 리스크가 현실화될 가능성은 낮다고 전망한다"고 덧붙였다.

오 연구원은 "대한조선은 글로벌 조선사 중 수익성은 가장 높은 반면 가장 낮은 밸류에이션을 받고 있으며, 주력 선종인 탱커의 업황이 매우 좋아 내년 수주도 강력할 것으로 예상된다"면서 "향후 매력적인 주주환원정책이 제시될 가능성이 높다고 판단한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



