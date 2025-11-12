본문 바로가기
美 10월 민간 고용 둔화…"주당 평균 1만1000건 감소"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.12 01:04

수정2025.11.12 01:17

ADP 고용 보고서 발표

미국의 민간 고용이 지난달 악화된 것으로 나타나며 노동시장 둔화 우려가 커지고 있다.


미국 일리노이주 알링턴하이츠의 한 소매점에 채용 안내문이 걸려 있다. AP연합뉴스

미국 일리노이주 알링턴하이츠의 한 소매점에 채용 안내문이 걸려 있다. AP연합뉴스

11일(현지시간) 미국 민간 노동시장 조사업체 ADP가 발표한 고용 보고서에 따르면 10월 25일까지 4주간 민간 부문 신규 일자리는 전월 대비 주당 평균 1만1250건 감소했다.

앞서 ADP는 지난주 발표한 보고서에서 10월 민간 고용이 전월 대비 4만2000건 늘었다고 밝혔다. 이는 주간 평균 1만건 이상 증가했다는 의미로, 이날 발표는 노동시장이 10월 말로 갈수록 월초보다 뚜렷하게 둔화됐음을 시사한다.


이 같은 노동시장 둔화 조짐 속에 미 연방준비제도(Fed)는 지난 9월 올해 첫 금리 인하를 단행하며 9개월 만에 통화완화 사이클을 재개했다. 고용 위축에 따른 우려가 반영된 조치였다. 미 투자은행(IB) 골드만삭스는 연방정부 인력 감축 정책에 따른 권고 사직, 이른바 유예 사직 프로그램에 참여한 직원들을 포함하면 10월 신규 고용이 전월 대비 5만건 감소했을 것으로 예상했다.


이번 ADP 민간 고용 지표는 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태로 미 노동부가 고용 보고서 발표를 연기한 가운데 공개돼 더욱 주목받고 있다. 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표하는 월간 고용 보고서는 민간과 공공 부문을 모두 포함한 가장 신뢰도 높은 지표지만, 셧다운 여파로 현재는 주요 경제 통계의 공백이 이어지고 있다. 이로 인해 노동시장 상황을 명확히 파악하기 어렵다.

다만 전날 상원의 임시 예산안 가결로 셧다운 종료가 초읽기에 들어가면서 물가와 고용 관련 지표 발표도 곧 재개될 전망이다. 해당 지표들은 Fed가 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 개최하기 전 공개될 것으로 보인다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

