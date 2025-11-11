'보타닉가든 화성' '여울공원 전시온실' 첫삽

연면적 7272㎡, 높이 18.6m로 경기도 최대 규모

지중해관·열대관 갖춰…2027년 11월 준공 예정

경기도 화성시가 추진 중인 '보타닉가든 화성' 프로젝트의 거점 공간인 여울공원의 전시온실 건립사업이 첫발을 내디뎠다.

정명근 화성시장이 11일 여울공원 전시온실 기공식에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시는 11일 동탄 여울공원 국제작가정원에서 정명근 시장, 박종호 보타닉가든 화성 전문가 자문회의 자문위원장, 도·시의원, 시민참여단, 시민정원사, 지역 주민 등 300여 명이 참석한 가운데 '여울공원 전시온실(가칭)' 기공식을 개최했다.

'보타닉가든 화성'은 민선 8기 화성시가 시 전 권역을 정원도시로 조성한다는 목표 아래 기존 공원 리뉴얼을 통해 식물 주제의 전시·체험·교육 등 복합 프로그램이 가능한 공공정원 구축 사업이다.

여울공원 전시온실은 보타닉가든 화성을 대표하는 실내 정원이다. 다양한 기후대의 식물 전시와 테마 체험 교육 프로그램을 운영해 시민들이 사계절 즐길 수 있는 식물 복합 문화 공간을 조성하겠다는 계획이다.

화성 동탄 여울공원 전시온실 조감도. 보타닉가든 화성의 대표 실내 정원으로 오는 2027년 11월 문을 연다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

총 537억원의 공사비가 투입되는 전시온실은 지하1층~지상1층 연면적 7272㎡ 규모로, 최고 높이는 18.6m에 이른다. 이는 경기도 최대 규모다. 온실은 해외 식물을 만나볼 수 있는 지중해관과 열대관 등 주제 정원, 폭포, 카페, 라운지, 스카이 워크 등을 갖추게 된다.

앞서 시는 지난 7월 시공사를 선정한 후 9월부터 본격적인 공사에 착수했다. 시는 2027년 11월 공사를 마무리하고 시설을 개방할 계획이다.

정 시장은 "보타닉가든 화성의 랜드마크가 될 여울공원 전시온실은 열대·지중해 테마정원을 일상에서 만나볼 수 있는 고품격 여가 공간이 될 것"이라며 "대한민국 최고의 정원문화를 선도하는 명품 공공정원으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





