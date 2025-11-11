본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

정부, 명륜당 불법 대부업 의혹 조사

이창환기자

입력2025.11.11 21:37

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
정부, 명륜당 불법 대부업 의혹 조사
AD
원본보기 아이콘

정부가 명륜진사갈비를 운영하는 명륜당이 산업은행에서 대출받은 돈으로 가맹점주들을 상대로 고리대금업을 운영했다는 의혹과 관련해 실태조사에 나선다.


11일 금융권에 따르면 금융위원회는 프랜차이즈 본사의 산업은행 등 국책은행 대출 부당 이용 사례들을 조사하고 있다.

앞서 명륜당이 특수관계에 있는 대부업체들을 통해 점주들에게 창업자금을 10% 중반의 고금리로 빌려줬다는 의혹이 정치권에서 제기된 바 있다. 명륜당이 산은으로부터 정책대출을 받은 돈으로 '돈놀이'를 한 것이 아니냐는 의혹이 제기됐따.


이와 관련해 금융위는 산은 등 국책은행 대출을 받은 프랜차이즈 본사들을 조사할 계획인 것으로 알려졌다.


명륜당이 소규모 대부업체를 여러 개 운영하는 식으로 금융당국 감독을 피해갔다는 지적과 관련해서도 대부업법 개정도 추진한다.

명륜당과 같이 '쪼개기 대부업'으로 의심되는 곳은 금감원이 직권으로 조사할 수 있도록 하고, 금융당국에 등록되지 않은 소형 대부업체에도 총자산한도 규제를 적용하는 방안 등이 논의된다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

한국 여행 온 일본인 부부, 중앙선 넘은 택시기사에 사고…아기 중태

새로운 이슈 보기