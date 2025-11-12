대구경찰, ‘2026 수능 D-2’ 비상근무 돌입

문답지부터 청소년 보호까지

전 과정 730명 투입 ‘안전시험 총력전’

대구경찰청(청장 김병우)이 오는 13일 실시되는 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 '안전하고 공정한 수능 환경 조성'을 목표로 전방위 지원에 나섰다. 문·답지 경비에서 교통·소음 관리, 청소년 보호활동까지 전 과정에 걸쳐 730여 명의 경찰 인력을 투입한다.

대구경찰청 전경. 권병건 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 대책의 핵심은 '시험의 전 구간 안정화'다. 대구경찰은 시험 전날부터 문답지 보관소에 경찰관을 고정 배치하고, 시험지 이송 구간에는 순찰차 에스코트를 실시해 보안과 안전을 철저히 관리한다. 시험 당일에는 각 시험장 주변의 불법 주·정차를 집중 단속하고 주요 교차로에 교통경찰을 배치해 수험생의 원활한 입실을 돕는다.

특히 영어 듣기평가(13시10분~13시35분) 시간에는 '소음 차단 작전'이 본격 가동된다. 경찰은 시험장 인근 집회·시위 상황을 모니터링하고, 대형화물차 등 소음 유발 차량을 원거리로 우회시키는 등 정숙한 시험 환경 조성에 집중할 계획이다.

시험이 끝난 이후에도 경찰의 대응은 이어진다. 학업 긴장에서 벗어난 수험생들의 일탈이나 유해환경 노출을 예방하기 위해 대구 전역 11개 경찰서 학교전담경찰관(SPO)과 지자체, 청소년단체가 함께 청소년 밀집지역인 동성로·신매광장 일대에서 선도·보호활동을 펼친다. 아울러 청소년 유해업소에 대한 단속도 강화된다.

김병우 대구경찰청장은 "수험생들이 불안 없이 시험에 집중할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"며 "시험 당일 시민 여러분께서도 대중교통 이용과 소음 자제에 협조해 주시길 바란다"고 당부했다.





