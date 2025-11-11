'벽 없는 캠퍼스'… 동의대-부산대, 융합형 인재 양성·학문 발전 협약

바이오헬스·반도체·이차전지·소재부품 분야 협력 강화

동의대·부산대가 첨단산업 학문의 경계를 허물고, '미래형 인재' 양성으로 지역 혁신의 '시동'을 건다.

동의대학교(총장 한수환)와 부산대학교(총장 최재원)가 바이오헬스·반도체·이차전지·소재부품 분야의 미래형 전문 인재 양성을 위해 손을 잡았다.

동의대의 바이오헬스 혁신융합대학사업단(단장 정경태), 첨단산업 인재양성 부트캠프 반도체사업단(단장 이원재), 융합부품소재 핵심연구지원센터(소장 이원재)가 지난 11일 동의대 본관 2층 회의실에서 부산대 이차전지 혁신융합대학사업단(단장 조채용)과 융합형 인재 양성과 학문적 발전을 위한 업무 협약을 체결했다.

이번 협약은 급변하는 첨단산업 환경 속에서 지역 대학 간 협력을 강화하고 지역 산업의 경쟁력 제고를 위해 마련됐다.

협약을 통해 양교는 바이오헬스, 반도체, 이차전지, 소재부품 분야에서 ▲융합 교육과정 공동 개발·운영 ▲학생·학술·공동연구 교류 활성화 ▲시설·장비 공동 활용 등에 상호 협력하기로 했다.

동의대 바이오헬스 혁신융합대학사업단 정경태 단장은 "지역 대학이 보유한 교육·연구 역량을 결합함으로써 미래 첨단산업을 이끌 융합형 인재 양성에 시너지 효과가 기대된다"며 "지속적인 협력으로 교육과 연구의 질을 높이고 산학연 협력 활성화를 통해 지역 산업 발전에 기여하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



