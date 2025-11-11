11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미성년자 약취, 유인 방지를 위한 어린이 등하굣길 안전확보 종합 대책 합동 브리핑에서 선보인 '호신용 경보기'.
[포토] 어린이 등하굣길 안전확보 '호신용 경보기'
2025년 11월 11일(화)
11일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 미성년자 약취, 유인 방지를 위한 어린이 등하굣길 안전확보 종합 대책 합동 브리핑에서 선보인 '호신용 경보기'.
