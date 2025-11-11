오산 경기도종합체육대회 슬로건 '경기도의 도약! 화합으로 빛나는 오산' 선정

공모전 수상작 발표

장애인 부문 최우수는 '오산을 통해 더 멀리! 경기와 함께 더 높이!' 선정

경기도 오산시는 '2027~2028 경기도종합체육대회'의 슬로건 공모전의 최우수작으로 '경기도의 도약! 화합으로 빛나는 오산!'(비장애인 부문)과 '오산을 통해 더 멀리! 경기와 함께 더 높이!'(장애인 부문)를 각각 선정했다고 11일 밝혔다.

지난 4월 열린 경기도종합체육대회 오산시 선수단 출정식에서 이권재 오산시장이 오산시체육회기를 흔들며 선수단을 응원하고 있다. 오산시 제공

이번 공모전은 2027년 경기도종합체육대회를 앞두고 경기도민의 화합과 결속, 그리고 오산시의 도시 비전을 담아낼 대표 슬로건을 찾기 위해 마련됐다.

경기도민을 대상으로 열흘간 진행된 공모에는 총 131건이 접수됐다. 시는 심사 기준을 바탕으로 예비심사, 본심사, 최종심사를 거쳐 총 8건의 수상작을 선정했다.

비장애인 부문 우수상에는 '하나 된 경기, 도약하는 오산', 장려상에는 '오산에서 하나되는, 경기도의 힘찬 함성', '오산에서 뛰어라, 경기에서 빛나라'가 각각 뽑혔다.

장애인 부문 우수상은 '땀과 열정의 경기, 화합과 감동의 오산', 장려상은 '열정으로 하나! 마음으로 함께! 넘어라 한계!', '오색물결 오산의 힘, 화합으로 빛나는 경기!' 등이었다.

이권재 오산시장은 "대회의 성공적인 개최를 위해 남은 기간 체계적으로 준비를 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



