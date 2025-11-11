스타벅스 이어 버거킹도 中 토종 품으로…버거킹 차이나 설립

중국 내 매장, 2035년까지 4000개 이상으로 확장할 계획

약 5100억원 초기 자금 투자

스타벅스에 이어 버거킹의 중국 사업부도 중국 투자자들에게 인수됐다. 레스토랑 브랜드 인터내셔널(RBI)은 버거킹의 중국 사업부 지분을 매각한다.

11일 중국 다상신문 등 다수 매체에 따르면 아시아 기반 자산운용사인 CPE는 10일, 버거킹의 모회사와 전략적 파트너십을 발표했다. 양측은 합작사 '버거킹 차이나' 를 설립할 것으로 알려졌다.

보도에 따르면 CPE는 버거킹 차이나의 매장 확장, 마케팅, 메뉴 혁신 및 운영 역량 강화를 위해 3억5000만 달러(약 5100억원)의 초기 자금을 투자한다.

버거킹 차이나는 향후 20년간 중국 내에서 버거킹 브랜드를 독점적으로 개발할 수 있게 된다. CPE는 버거킹 차이나 지분의 약 83%를, RBI는 약 17%를 보유한다. RBI와 CPE가 손을 잡으면서 현재 약 1250개 수준인 중국 내 매장 규모를 2035년까지 4000개 이상으로 확장할 계획이다.

이와 함께 버거킹 차이나는 입지가 좋지 않거나 판매가 저조한 매장을 정리하는 등의 구조조정을 병행할 것으로 알려졌다.

조슈아 코브자 RBI 최고경영자(CEO)는 "중국은 가장 매력적인 성장 시장 중 하나"라며, "RBI의 브랜드 강점과 글로벌 규모에 CPE의 현지 시장 자원 및 운영 전문성을 결합하여 중국 사업의 성장 잠재력을 최대한 발휘할 것"이라고 밝혔다.

다상신문은 "최근 몇 년간 다수의 해외 브랜드가 중국 자본에 일부 사업 지분을 넘기는 등의 현지화를 가속화하고 있다"면서 "버거킹의 이러한 결정 역시 리스크를 분산하는 추세를 반영한 것으로 보인다"고 전했다.

한편 앞서 이달 4일에는 스타벅스가 중국 사업 지분 60%를 중국 사모펀드인 보위캐피털에 매각하기로 합의한다고 밝혔다. 매각 가격은 40억달러(약 5조9000억원)다. 양사는 새로운 합작 법인을 설립하고 중국 내 스타벅스 매장을 함께 운영하기로 했다. 다만 스타벅스의 지분은 40%까지 줄었다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



