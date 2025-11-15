"AI 버블, 당장 돈 빼야"…월가 예언가 '버리'의 경고[테크토크]

마이클 버리, AI 대표 기업 공매도

고성장 AI, 늘 버블 꼬리표 따라붙어

"버블 있지만…터지려면 충격 있어야"

"우리는 때때로 거품(버블)을 본다. 이때는 (시장에) 참여하지 않는 것이 승리일 수도 있다."

미국 헤지펀드 사이언 자산운용 설립자 마이클 버리가 지난달 30일(현지시간) 자신의 엑스(X) 계정에 쓴 글입니다. 2년여 만에 처음으로 사회관계망서비스(SNS)에 남긴 발언이었지요. 버리는 공매도를 통해 막대한 부를 축적한 인물로, 2008년 미국 금융 위기를 예견한 금융인으로 유명합니다. 그런 그가 '인공지능(AI) 버블'을 예견하며 활동을 재개한 셈입니다. 월가는 물론 빅테크의 움직임도 분주해진 이유입니다.

AI 대표 기업 팔란티어·엔비디아 공격한 마이클 버리

버리는 AI 공매도를 현실로 옮겼습니다. 지난 13일(현지시간) 버리는 엑스를 통해 2027년 1월 만기인 팔란티어 500만주, 같은 해 12월 만기인 엔비디아 100만주 규모 풋옵션을 계약했다고 밝혔습니다. 풋옵션은 미리 정해진 가격에 주식을 팔 수 있는 권리로, 버리의 팔란티어 풋옵션 행사가는 50달러, 엔비디아 행사가는 110달러입니다. 두 회사 주가가 현재 대비 각각 약 70%, 40% 폭락한다고 베팅한 겁니다.

버리는 해당 풋옵션을 지난달까지 유지했다고 밝혔습니다. 다만 그는 "오는 25일에는 더 좋은 일이 있을 것"이라며 추가 투자에 나설 것임을 암시했습니다.

마이클 버리 사이온 자산운용 설립자. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

버리는 공매도의 신화로 회자되는 인물입니다. 2007년부터 2008년까지 세계 경제를 뒤흔든 서브프라임모기지 사태를 예측하고 미국 주가 폭락에 베팅해 돈을 벌었지요. 그는 위기의 씨앗이었던 미국 부실 주택담보대출 위험을 무려 2005년부터 경고한 바 있습니다. 그의 일대기를 다룬 영화 '빅쇼트'가 2015년 개봉하면서 대중적인 명성도 얻었지요.

버리의 AI 기업 공매도에 대해 "미친놈"이라며 강력하게 비난하고 나선 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO) 원본보기 아이콘

버리가 다시 움직이자 월가는 물론 글로벌 AI 기업들도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 버리가 겨냥한 팔란티어의 최고경영자(CEO) 알렉스 카프는 지난 4일 미 매체 CNBC와의 인터뷰에서 "버리는 미친놈"이라며 격앙된 반응을 보였습니다. 카프 CEO는 "(버리의 공매도는) AI 혁명을 의심하게 만들려는 시도"라며 "실제로 군인들을 지원하고, 사람들을 돕는 기업만 골라 공격한다"고 비난했습니다.

끊이지 않는 AI 버블 논란

AI 버블 논란은 어제오늘 일이 아닙니다. 지난 3년간 주가가 25배가량 상승하며 급성장한 팔란티어는 주가수익비율(PER)이 220배로, 다른 빅테크 기업인 엔비디아(33배), 메타(22배) 등보다 훨씬 커 항상 기업 고평가에 대한 의구심이 따라붙었습니다. 엔비디아의 경우 최근 이른바 '순환 거래' 논란에 발목이 붙잡힌 바 있습니다.

지난달 엔비디아는 오픈AI와 1000억달러 규모 그래픽처리유닛(GPU) 공급 계약을 맺었는데, 해당 거래는 엔비디아가 먼저 오픈AI에 1000억달러를 투자한 뒤, 오픈AI가 이 금액으로 엔비디아로부터 GPU를 구입하는 방식이었지요. 이에 대해 금융 전문지 파이낸셜타임스(FT)는 지난달 7일 "본질적으로 두 회사의 장부에만 돈이 오가는 순환 거래"라고 지적하며 "이 거래로 치솟은 주가가 정당화되려면 투자 수익이 발생해야 하는데, 문제는 수익이 아직 존재하지 않으며 어쩌면 미래에도 없을 수 있다"고 했습니다.

버리는 AI 기업들이 실적도 부풀렸다고 주장합니다. 그는 지난 10일 "AI 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터) 기업들은 자산의 사용 수명을 과도하게 길게 잡아 감가상각비를 줄이고 있다"며 "현대 회계에서 가장 흔한 이익 부풀리기 수법 중 하나"라고 질타했습니다.

일반적으로 데이터센터에 들어가는 GPU와 각종 컴퓨터 장비는 2~3년의 내용 연수(useful life·경제적으로 유효한 장비 수명)를 가집니다. 하지만 버리는 구글·메타·오라클·마이크로소프트 등 주요 AI 기업이 내용 연수를 4~6년으로 잡아 늘여 비용을 억제했다며, "이들 기업은 2026~2028년 사이 감가상각비를 1760억달러 과소계상할 것"이라고 전망했습니다.

"테크 산업에 버블 많지만…충격 있어야 터질 수 있어"

다만 AI 산업에 버블 위험이 있다고 해도, 붕괴가 당장 임박했을 가능성은 적습니다. 과거 여러 버블 논란을 낳은 다른 기업들과 달리 현재의 빅테크는 대부분 매출과 영업이익 모두 고성장하고 있기 때문입니다. 설령 불황기를 맞이한다고 해도 어느 정도 버틸 여력이 튼튼하다는 뜻입니다.

오픈AI의 초대형 데이터센터. 오픈AI 원본보기 아이콘

월가의 기술 산업 전문 애널리스트인 댄 아이브스 또한 버리의 공매도 베팅을 "완전히 틀렸다"고 정면 반박하며 "팔란티어의 3분기 실적은 IT 산업 역사상 최고 분기 수준이며, 수치는 거의 비현실적"이라고 했습니다.

또 버리가 실제로 AI 기업들을 얼마나 공매도했는지도 불분명합니다. 헤지펀드들은 수익 방어를 위해 헤지(Hedge·투자 손실을 방어하기 위해 자기 전략과 반대되는 포지션을 매입·매도하는 것) 수단을 보유하기 때문입니다. 공매도가 실패했을 경우를 대비해 다른 자산을 매입했을 가능성이 있습니다. 게다가 버리가 서브프라임모기지 사태를 예견했을 때도, 실제로 시장에 충격파가 미칠 때까지 2년 넘게 기다려야만 했습니다. 이번에도 버리가 너무 빨리 위기를 감지하고 서둘러 베팅했을 확률을 배제할 수 없습니다.

레이 달리오 브리지워터 창업자. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

일각에선 AI 버블이 언젠가는 터지겠지만, 적어도 경제 환경이 변하는 수준의 충격이 필요하다고 예측합니다. 한때 세계 최대의 헤지펀드였던 '브리지워터' 설립자 레이 달리오는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 "지금 테크 산업에는 버블이 많다"고 시인하면서도 "통화 정책이 긴축으로 돌아서는 등, 충격이 발생하기 전까지는 버블이 터지지 않을 것"이라고 예견했습니다.

그는 현재 세계 경제가 AI와 관련된 분야만 강하고, 나머지는 "상대적으로 취약한 상태"라고 경고하며 "시장 이익의 약 80%가 빅테크에 집중됐다. 현재 우리는 금리를 낮춰 취약한 일반 경제를 부양하고, AI 업계에선 투기 자본이 유입돼 버블이 부풀어 오르는 상황을 마주했을 것"이라고 경고했습니다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>