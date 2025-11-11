[포토] 의견 나누는 장동혁 대표-송언석 원내대표

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 11일 서울 서초구 대검찰청 본관 정문 앞에서 열린 '대검찰청 긴급 현장 규탄대회'에 참석해 의견을 나누고 있다.







