케이뱅크, 비대면 '중진공 정책자금 전용통장' 출시

부애리기자

입력2025.11.11 08:53

케이뱅크, 비대면 '중진공 정책자금 전용통장' 출시
케이뱅크는 중소벤처기업진흥공단(중진공) 정책자금 대출 고객을 위한 '중진공 정책자금 전용통장'을 출시했다고 11일 밝혔다.


케이뱅크 측은 "은행권에서 유일하게 100% 비대면으로 개설 가능한 정책자금 전용계좌"라고 설명했다.

이 상품은 중진공에서 정책자금 대출을 받는 개인사업자와 법인사업자 고객이 대출금을 수령하기 위해 개설하는 전용 입출금 통장이다. 현재 5개 은행에서 동일 상품을 취급하고 있지만, 영업점 방문을 통한 대면 개설만 가능하다.


또 일반통장과 달리 정책자금 외의 자금은 입금할 수 없으며, 대출금이 사업 목적 외 용도로 사용되지 않도록 출금 기능에도 제한이 적용된다. 출금은 중진공이 운영하는 '링크 업(Link-Up)' 사전검증시스템을 통해서만 가능하다. 이 시스템은 대출금이 실제 사업 운영 자금으로 활용되는지를 사전에 검증해 정책자금의 부정 사용을 방지한다. 고객은 케이뱅크 전용통장으로 대출금을 수령한 뒤, 링크 업 시스템을 통해 중진공으로부터 사용 목적을 확인받은 후 출금할 수 있다.


이번 전용통장은 개인사업자는 개인뱅킹 앱에서, 법인사업자는 기업뱅킹 홈페이지(PC)를 통해 개설할 수 있다. 기본금리는 연 0.1%다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

