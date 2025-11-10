포항시, 경상권역 임산물 물류터미널 준공… 유통 새 중심지 도약

전국 최초 AI 자동화 시스템 도입



임산물 선별·살균·포장 등 자동화

포항시가 10일 흥해읍 대련리에서 임산물 유통의 혁신을 선도할 '경상권역 임산물 물류터미널'을 준공하며 지역 임산물 유통의 새로운 중심지로 발돋움했다.

포항시는 10일 흥해읍 대련리에서 임산물 유통 혁신의 거점이 될 '경상권역 임산물 물류터미널 준공식'을 개최했다.

이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김일만 포항시의회 의장, 박은식 산림청 산림산업정책국장, 손병웅 포항시산림조합장, 경북도 내 산림조합장과 임업단체 대표, 시민 등 500여명이 참석해 준공을 축하했다.

이 사업은 인구 감소와 고령화로 인한 임업 생산력 저하와 임산물 유통의 한계를 극복하기 위해 2022년 산림청 공모사업으로 선정돼 추진됐다.

총사업비 40억원(국비 20억, 도비 6억, 시비 14억)이 투입됐으며 산림조합이 기부채납한 5000㎡ 부지에 2024년 12월 착공해 1년여 만에 복합거점 산지유통센터(연면적 964㎡)를 준공하는 결실을 보았다.

임산물 물류터미널은 무주에 이어 전국에서 두 번째로 건립된다.

특히 전국 최초로 로봇 기반 AI 자동화 시스템을 도입해 임산물의 선별·살균·포장 등 전 과정을 자동화한 것이 특징이다. 집하장과 저온·냉동 저장고, 자동선별시스템을 갖춰 청정 임산물의 신선도와 유통 효율성을 대폭 향상시킬 전망이다.

시는 이어 내년 착공 예정인 임산물 가공센터를 통해 임산물의 짧은 유통기한 한계를 보완하고, 산딸기 퓌레·송이 슬라이스·포장 산나물 등 가공 상품을 개발해 부가가치를 높일 계획이다.

이강덕 시장은 "이번 물류터미널 준공으로 지역 임산물의 경쟁력을 높이고, 생산부터 소비까지의 흐름을 원활히 하는 유통 기반이 마련됐다"며 "향후 가공센터와 연계해 국내 유통망 확대와 수출 기반 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

경상권역 임산물 물류터미널 준공.





영남취재본부 김철우 기자



