'뮤지컬 원더랜드' 부산 연말 사로잡는다… 신세계 센텀시티, 홀로그램 뮤지컬로 핫플 등극

트리와 함께 ‘뮤지컬 스테이지’ 변신한 공간



‘홀로그램’ 활용한 체험형 콘텐츠로 차별화

신세계 센텀시티가 내달 31일까지 선보이는 '뮤지컬 원더랜드'(Musical Wonderland) 주제의 크리스마스 연출을 10일 완성하고 본격적인 연말 분위기 조성에 나선다.

크리스마스 중앙광장. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘

매년 화려한 시즌 연출로 고객의 사랑을 받는 공간인 지하 2층 중앙광장에, 홀로그램을 이용한 체험형 공간 조성 등 차별화된 콘텐츠를 선보이며 '부산의 크리스마스 핫플'로서 입지를 강화해 나아갈 계획이다.

우선, 메인 무대인 중앙광장으로 들어서면, 4.5m 높이의 메인 트리를 비롯해, 지난해 연출 대비 4배 이상 많은 20여개의 트리가 고객을 맞이한다.

특히 올해는 기존 연출과는 차별화된 포인트로, 신세계백화점이 CJ ENM의 뮤지컬 IP와 협업해 '홀로그램'을 키워드로 한 체험형 콘텐츠를 처음으로 선보인다.

내달 11일부터 25일까지 선보일 '홀로그램 월'에서는 '킹키부츠'와 '비틀쥬스'의 배우들이 뮤지컬 넘버에 맞추어 실감 나는 영상 퍼포먼스를 선사하며, 배우와 함께 사진을 찍는 것처럼 구현되는 '홀로그램 포토부스' 2대를 마련해 특별한 인증샷을 원하는 가족, 연인 단위 고객들의 이목을 집중시킬 전망이다.

아울러 신세계 자체 캐릭터 '푸빌라'와 뮤지컬 속 캐릭터들을 연속적으로 배치해, 고객이 마치 무대에 선 것과 같은 느낌을 받도록 연출했다.

하이퍼그라운드의 대형 미디어 파사드와 미디어 폴을 통해서는 연말의 행복을 소망한다는 뜻을 담아, 'Wonder all the way'(놀라움이 가득하길)라는 메시지를 전하며 분위기를 돋운다.

또 1층 센텀광장과 2∼6층 보이드, 푸드마켓, 와인하우스, VIP 라운지 등 백화점 전체에서 크리스마스 분위기를 느낄 수 있도록, 화려한 LED 전구와 트리로 장식해 눈이 즐거운 쇼핑 공간을 조성했다.

신세계 센텀시티는 매년 봄과 크리스마스 시즌 등 정기적인 연출로 방문객들을 불러 모으면서 '인증샷 맛집'으로 소문나고 있다.

실제로, 지난해 크리스마스 당시 크리스탈 트리와 1만5000개의 LED 전구로 꾸며 '루미나리에'(luminarie·전구를 이용해 조형물을 꾸미는 빛축제)로 선보인 기간과, 지난 3월 'Blooming Playlist'를 주제로 한 봄 연출 기간에는 백화점 방문객이 10%가량 증가한 것으로 나타났다.

신세계 센텀시티 관계자는 "매년 정기적인 시즌 연출로 사랑받는 센텀시티에서 이번 크리스마스도 따뜻한 연말 분위기를 느낄 수 있도록 준비했다"며 "올해는 체험형 콘텐츠를 가미해 색다른 즐거움을 제공할 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>