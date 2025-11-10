▲강옥희 씨 별세, 정광성 만성(대신자산운용 대표이사) 명숙 은주 모친상, 강미연 신혜영 시모상, 허정우 최진만 장모상 = 10일 오전 11시, 여의도성모장례식장 7호, 발인 12일 오전 7시, 장지 천안추모공원
꼭 봐야할 주요뉴스"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]정만성(대신자산운용 대표이사)씨 모친상
2025년 11월 10일(월)
▲강옥희 씨 별세, 정광성 만성(대신자산운용 대표이사) 명숙 은주 모친상, 강미연 신혜영 시모상, 허정우 최진만 장모상 = 10일 오전 11시, 여의도성모장례식장 7호, 발인 12일 오전 7시, 장지 천안추모공원
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"새벽부터 줄 섰는데 못 샀어요"…2030 여성들 '오픈런'에 난리난 고척
귀농하면 8000만원은 번다더니…'1만원→9만원' 널 뛰는 상추 경매가에 손에 쥔 건 月 90만원[날씨는 죄가없다]①
"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…거래절벽에도 수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ]
역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실"
"경기도 화성서 일할 엔지니어 찾아요" 채용공고 낸 테슬라…삼성, AI5 국내 생산하나
"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'
대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"
시속 120㎞ 롤러코스터서 안전벨트 풀린 소녀…온 힘 다해 지킨 앞자리 부부
박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"
"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발
‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다