함영주 하나금융지주 회장이 10일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 '2025 모두하나데이 사랑의 김장 나눔' 행사에 참석, 김장을 하고 있다. 이날 하나금융 임직원들이 담근 김치는 지역사회에 기부될 예정이다.
[포토] 김장하는 함영주 하나금융지주 회장
2025년 11월 10일(월)
