전국 차장검사급 지청장도 ‘노만석 용퇴’… "지위에 걸맞은 자세 촉구"

"대장동 항소 포기, 검찰 존재 이유에 돌이킬 수 없는 상처"

"법무장관 설명만으로 항소 포기 경위 설명되지 않아"

차장검사급인 전국의 지청장들도 단체로 성명을 내고 대장동 개발 비리 사건 '항소 포기'와 관련해 "지위에 걸맞은 자세를 촉구한다"는 입장문을 냈다. 사실상 노만석 검찰총장 직무대행(차장검사)의 '자진 사퇴'를 촉구하고 나선 것이다.

10일 전국 지청장들은 검찰 내부망에 '검찰총장 권한대행께 요청드립니다'라는 입장문을 올렸다. 이번 입장문에는 차치지청(차장검사를 둔) 규모의 지청장들인 하담미 안양지청장, 임일수 성남지청장, 이동균 안산지청장, 김윤선 천안지청장, 신동원 대구서부지청장, 최행관 부산동부지청장, 손찬오 부산서부지청장, 용성진 순천지청장이 이름을 올렸다.

이들은 입장문에서 "대장동 사건 항소 포기 지시는, 그 결정에 이른 경위가 충분히 설명되지 않는다면 검찰이 지켜야 할 가치, 검찰의 존재 이유에 돌이킬 수 없는 치명적인 상처를 남기게 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "그간 중앙지검 검사장과 권한대행의 입장문, 그리고 법무부 장관의 설명만으로는 이와 같은 중대 사안에 있어 수사·공판팀과 중앙지검의 확고했던 의견을 갑자기 뒤집고 이례적으로 항소를 포기하게 된 구체적인 경위가 설명되지 않는다"고 했다.

이어 "수년에 걸쳐 국민적 관심 속에 진행돼 온 중대 부패범죄 사건에서, 직접 공소 유지를 담당해 온 수사·공판팀의 만장일치 항소 의견이 합리적 설명 없이 전혀 반영되지 않은 것으로 보이는 만큼, 그 경위에 대해 책임 있는 자리에 있는 분들의 납득할 만한 설명과 지위에 걸맞은 자세를 촉구한다"고 밝혔다.

검찰은 지난 7일 대장동 개발 비리 혐의로 1심에서 실형이 선고된 피고인들에 대한 항소를 포기했다. 선고 형량이 구형량에 미치지 못했음에도 항소를 포기한 것은 상당히 이례적인 일인데, 수사팀이 대검과 서울중앙지검 지휘부가 항소장 제출을 막아섰다고 밝히면서 파장이 일었다.

