본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

고령군, 밭농업 기계화·스마트팜 사업 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.10 10:48

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 32억원 확보, 농가 노동력 절감·청년농 안정적 정착 기대

경북 고령군(군수 이남철)은 2026년 '밭농업 기계화 우수모델 시범사업'과 '시군 전략프로젝트 지원사업'에 선정돼, 총사업비 32억원을 확보했다.


고령군은 마늘 주산지로서 전국 6개 시군이 선정되는 2026년 농림축산식품부 밭농업 기계화 우수모델 시범사업에 신청해 최종 선정됐다.

향후 파종·수확 시기 노동력 절감을 위한 농기계를 구입해 임대 방식으로 농가에 제공할 계획이다.


이를 위해 지역 4개 농협 마늘기계화 협의체의 수요조사를 통해 농가에 적합한 농기계를 구입하고 장기임대(5년) 방식으로 제공해 농기계 구입 부담 경감과 인력·인건비 안정화를 도모한다.


또 경북도 공모사업인 시군 전략프로젝트 지원사업에도 선정됐다.

이 사업은 지역 특화작목 육성을 목적으로 하며, 고령군은 첨단 벤로형 스마트팜 설치 계획으로 서면평가와 발표평가를 거쳐 지난 4일 최종 선정됐다.


이를 통해 청년농이 임대형 스마트팜에서 농업경영을 익히고, 자본금을 모아 창업에 이르는 안정적인 지역사회 정착 모델이 구축될 것으로 기대된다.


고령군 관계자는 "농촌의 고령화와 인력난 해소, 이상기후 대응을 위해 밭농업 기계화와 첨단 스마트팜 확대는 필수적"이라며 "민선 8기 공약사업인 마늘·양파 경쟁력 강화와 스마트팜 보급 확대를 위해 지속적으로 관심을 가지겠다"고 말했다.

고령군청.

고령군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…'거래절벽'에도 상승 중인 울릉도 부동산[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…'거래절벽'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기