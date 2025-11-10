본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

에스파, 내년 4월 오사카 쿄세라돔 첫 공연

이이슬기자

입력2025.11.10 09:43

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
에스파. SM엔터테인먼트 제공(다나카 세이타 촬영)

에스파. SM엔터테인먼트 제공(다나카 세이타 촬영)

AD
원본보기 아이콘

그룹 에스파가 내년 4월 11~12일 오사카 쿄세라돔과 25~26일 도쿄돔에서 세 번째 월드 투어를 개최한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 10일 밝혔다.


에스파는 8~9일 일본 도쿄 국립 요요기경기장 제1체육관에서 '2025 에스파 라이브 투어-SYNK : aeXIS LINE in JAPAN'을 열고 이틀간 약 2만4000명의 관객을 모았다. 공연 말미에 내년 돔 공연 일정을 공개했다.

이들은 2023년 도쿄돔에 데뷔 최단기간 입성했고, 지난해에는 해외 여성 아티스트 최초로 2년 연속 도쿄돔 단독 공연을 열었다. 내년에는 일본 5대 돔 중 하나인 쿄세라돔에서 첫 공연을 펼친다.


현재 에스파는 일본 주요 도시에서 10회 규모 아레나 투어를 진행 중이다. 이후 11월 방콕 임팩트 아레나, 2026년 2월 홍콩 아시아월드, 3월 마카오 갤럭시 아레나, 4월 자카르타 ICE BSD 등 아시아 주요 도시에서 관객과 만난다.


에스파는 13일(현지시간) 아마존 뮤직의 연례 라이브 시리즈 '아마존 뮤직 라이브'에 출연해 'K팝 나우'(K-Pop Now) 플레이리스트 최다 스트리밍 아티스트로 무대를 선보일 예정이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

세이브왕 출신이 뭐가 아쉬워서…NBA 이어 MLB도 도박 연루 파장

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기