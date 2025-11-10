본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

마이리얼트립, EPL 등 유럽 5대 리그·챔피언스리그 티켓 판매

최호경기자

입력2025.11.10 09:37

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 38개 경기 티켓 순차 공개

마이리얼트립은 잉글랜드 프리미어 리그(EPL)에 이어 유럽 5대 리그와 챔피언스리그 티켓까지 판매를 확대하며 2025-2026시즌 공식 티켓 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다.


2023년 국내 온라인 여행사(OTA) 중 최초로 EPL 티켓 판매를 시작한 마이리얼트립은 유럽 주요 리그와 챔피언스리그까지 서비스 범위를 넓혀 해외 축구 직관 시장에서 입지를 강화한다는 목표다.

마이리얼트립은 2025-2026 시즌 공식 티켓 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다. 마이리얼트립

마이리얼트립은 2025-2026 시즌 공식 티켓 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다. 마이리얼트립

AD
원본보기 아이콘

마이리얼트립은 기존 EPL을 비롯해 ▲스페인 라리가 ▲이탈리아 세리에A ▲독일 분데스리가 ▲프랑스 리그앙 ▲UEFA 챔피언스리그 등 이강인, 김민재와 같이 한국 선수들이 활약하는 팀의 경기부터 인기 클럽 빅매치까지 총 38개 주요 경기 티켓을 순차적으로 공개한다.

마이리얼트립에서 제공하는 유럽 축구 티켓은 ▲공식 인증 ▲구매 즉시 확정 ▲연속 좌석 보장 등 안정적인 유럽·챔피언스리그 티켓 서비스를 지원한다. 오는 23일까지 유럽 축구 티켓 구매 예정인 고객에게 10% 할인 쿠폰을 지급해 최저가로 예매할 수 있는 혜택을 마련했다.


이동건 마이리얼트립 대표는 "유럽 축구의 꾸준한 인기와 현지 직관 수요가 높아진 만큼 고객들이 합리적인 가격에 꿈꾸던 축구 성지 여행을 경험할 수 있도록 하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불장'이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박 '불장'이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

세이브왕 출신이 뭐가 아쉬워서…NBA 이어 MLB도 도박 연루 파장

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기