[오늘의신상]모든 재료가 '트리플 식스'버거킹, 한정메뉴 '정승제 6318 버거'

오는 16일까지 한정 메뉴로 선봬

치즈·피클·베이컨이 6개씩

버거킹이 수학 강사 정승제 버거인 '정승제 6318 버거'를 오는 16일까지 한정 메뉴로 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 신메뉴는 특정 인물이 직접 추천하는 메뉴 큐레이션을 통해 고객 경험을 확대하는 브랜드 캠페인 'Have it your way'의 일환이다. '펜타치즈와퍼'에 이어 '○○가 버거킹을 즐기는 방법'을 구현한 두 번째 레시피인 것.

버거킹 '정승제 6318 버거'. 버거킹 AD 원본보기 아이콘

'정승제 6318 버거'는 정승제 강사가 수학 강사라는 정체성을 살려 치즈와 피클, 베이컨 3가지 재료를 각각 6개씩 넣어 총 18개(6X3=18)의 재료가 들어간다는 숫자 조합에 착안해 제품명을 선정했다. 수학 강사 특유의 위트를 버거에 녹여낸 독특한 시도로 'Triple Six, One Bold Bite!(세 가지 재료 각각 6개, 대담한 한 입!)'라는 문구로 제품의 특징을 표현했다.

버거킹의 시그니처인 직화로 구워낸 100% 쇠고기 패티 위에 뉴욕 스테이크 소스를 베이스로 피클 6개, 베이컨 6개, 슬라이스 치즈 6개가 두 층으로 쌓였으며 3가지 재료가 각각 6개씩 들어간 만큼, 풍부한 맛과 식감을 선사한다. 한입 베어 물면 치즈의 고소함, 베이컨의 짭조름함, 피클의 상큼함이 조화를 이룬다. 이번 신제품은 버거킹 앱 킹등급 회원 한정 메뉴로 판매된다.

버거킹 관계자는 "'정승제 6318 버거'는 버거킹의 'Have it your way' 철학을 새로운 방식으로 풀어낸 협업으로, 소비자분들께 보다 색다른 즐거움과 맛의 경험을 전하고자 마련했다"며 "버거킹은 앞으로도 다양한 고객분들의 취향을 사로잡을 수 있는 맛과 재미가 공존하는 다채로운 시도를 이어갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>