정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

영국의 한 평범한 부부가 집 정원을 정리하다가 600년 전 튜더 왕조 시대의 금화 70개를 발견했다. 이 금화들은 스위스 취리히 경매에서 약 8억9000만원에 낙찰되며 부부는 '로또 급 행운'의 주인공이 됐다.

6일(현지시간) 데일리메일 등 외신에 따르면 영국 남부 햄프셔주 밀프드온시에 사는 한 부부는 2020년 봄 자택 정원을 정리하던 중 진흙 속에서 반짝이는 금속 조각을 발견했다. 이를 씻어내자 15세기와 16세기에 제작된 것으로 추정되는 금화들이 모습을 드러냈다.

금화는 총 70개로 상당수가 1530년대 헨리 8세 시대에 만들어졌으며 일부에는 헨리 8세의 배우자였던 '아라곤의 캐서린'과 '제인 시모어'의 이니셜이 새겨져 있었다. 가장 오래된 금화는 헨리 6세(1420년대) 시대에 제작된 것으로 파악됐다.

이 금화는 5일(현지시간) 스위스 취리히에서 열린 경매에 출품돼 38만1407파운드(약 7억3000만원)에 낙찰됐으며 수수료를 포함한 최종 금액은 46만7215파운드(약 8억9000만원)에 달했다.

가장 높은 가격을 기록한 금화는 1536년 제작된 '제인 시모어 금관'으로 1만7000파운드(약 3200만원)에 팔렸다. 헨리 8세의 금천사 금화는 1만5000파운드(약 2860만원), 아라곤의 캐서린 금화는 8000파운드(약 1500만원)에 각각 낙찰됐다.

경매를 주관한 데이비드 게스트 대표는 "모든 금화가 판매됐고 총 낙찰가는 사전 예상가의 두 배에 달했다"며 "정원 손질 중에 발견한 보물로 얻은 결과치곤 믿기 어려운 행운"이라고 말했다.

전문가들은 '수도원 해산령'으로 혼란이 컸던 시기에 부유한 성직자가 재산을 지키기 위해 해당 금화를 묻어둔 것으로 추정했다. 발견된 금화는 한때 보물로 지정됐으나 코로나19로 인해 박물관과 공공기관의 매입 절차가 중단되면서 부부에게 반환됐다.

부부는 현지 언론에 "금화를 발견한 뒤 많은 것을 배웠고 정말 특별한 여정이었다"며 "복권에 당첨된 기분"이라고 소감을 전했다. 두 사람은 수익금의 일부를 가족 휴가와 당구대 구입에 사용할 계획인 것으로 알려졌다.





