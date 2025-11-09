본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

베트남 쌀국수·태국 팟타이·필리핀 판싯비혼…실크로드 면요리 페스티벌

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.09 16:54

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가수 최수호·박준우 셰프 출연
14∼16일 경주엑스코 대공원

경북문화관광공사(사장 김남일)는 '2025 K실크로드 푸드 페스티벌누들페스타'를 오는 14일부터 16일까지 3일간 경주엑스포대공원 천마광장과 문화센터 일대에서 개최한다.


이번 축제는 2025 APEC 정상회의 이후 경주엑스포대공원에서 열리는 첫 글로벌 행사이자 지난해에 이어 두 번째로 개최되는 누들 전문 음식축제로, 경주의 역사성과 실크로드의 상징성을 더해 동서양 문화가 만나는 교류와 협력의 장으로 준비됐다.

실크로드 푸드 페스티벌 포스터

실크로드 푸드 페스티벌 포스터

AD
원본보기 아이콘

'누들페스타'는 면 요리를 매개로 한 글로벌 미식 축제로, 실크로드 문화권의 다채로운 요리를 맛보며 문화를 체험할 수 있는 것이 특징이다. 행사장에는 베트남 쌀국수, 태국 팟타이, 필리핀 판싯비혼 등 각국의 면 요리가 한자리에 모인 식음광장이 운영되며, 실크로드의 역사와 문화를 알 수 있는 전시 프로그램과 더불어 먹고, 보고, 즐기는 무대공연이 이어진다.

특히 이번 행사 기간에는 실크로드 문명 연구의 석학 정수일 박사의 학문적 여정과 삶을 조명하는 특별 전시 '기록으로 만나는 정수일展'이 함께 열린다. 이 전시는 실크로드를 통해 인류 문명의 교류를 탐구한 정수일 박사의 연구 기록과 여정을 다양한 자료와 영상으로 구성해, 실크로드의 역사적 가치와 그 안에 담긴 교류의 정신을 되새기게 한다.


프로그램은 개막일인 14일, 트로트 라이징 스타 최수호의 축하 무대로 시작된다. 15일에는 마스터셰프 코리아 시즌1 준우승자 박준우 셰프가 무대에 올라, 실크로드에서 영감을 받은 창의적인 면 요리로 쿠킹쇼를 선보인다. 이어 16일에는 '흑백요리사' 출신이자 서울미식 100선 채식 레스토랑 셰프 남정석이 진행하는 특별 쿠킹쇼가 마련된다.


이외에도 마임, 누들 콘서트, 버스킹 공연 등 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 무대가 이어져 축제의 열기를 더할 예정이다.

김남일 사장은 "이번 축제는 APEC 이후 경주가 세계 속 문화도시로 나아가는 출발점이 될 것"이라며 "실크로드의 교류 정신을 음식과 문화, 그리고 기록을 통해 풀어내 시민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 글로벌 축제로 만들겠다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요' 김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주에 5000만원까지…이시영 둘째 출산 고급 산후조리원 '눈길'

"너무 똑똑하다" 감탄만 나와…1억으로 현실된 '꿈의 집'

김밥축제 이어 라면축제도 터졌다…주변 국밥집까지 '줄 서세요'

'졸린 바이든' 조롱하던 트럼프, 백악관 행사서 꾸벅꾸벅…'슬리피 돈' 역풍

'사상초유' 대거 0점처리…날벼락 맞은 '연세대' 무슨 일이

프로야구 사령탑 연봉 첫 '30억시대'LG 역대 최고 재계약

"살려주고 싶으니 도망가"…롯데·더현대 백화점 잇단 폭발 협박

새로운 이슈 보기