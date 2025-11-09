민주당 광주서구사회적경제위원회·경제연합회 '맞손'

7일 업무협약 갖고 공동체 발전 협력 약속

더불어민주당 광주서구(을) 사회적경제위원회는 지난 7일 광주 서구 에이비갤러리에서 광주서구사회적경제연합회와 함께 업무협약식을 맺었다. 더불어민주당 광주서구(을) 제공 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 광주 서구(을) 사회적경제위원회는 지난 7일 광주 서구 에이비갤러리에서 광주서구사회적경제연합회와 함께 위원회 발대식 및 업무협약식을 개최, 지역 사회적경제 활성화와 지속가능한 공동체 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

이날 행사에는 양부남 더불어민주당 광주광역시당 서구(을) 국회의원, 서구(을) 지역위원회 관계자, 서구 사회적경제 유관기관 및 연합회 임원진 등 약 40여 명이 참석해 정당과 민간이 함께하는 사회적경제 협력의 새로운 출발을 함께했다.

양부남 국회의원은 축사를 통해 "오늘 이 자리는 음악의 조화처럼, 서로 다른 선율이 함께 어우러져 지역의 사회적경제라는 큰 하모니를 만들어가는 시작점이다"며 "서구 사회적경제연합회는 지역의 돌봄, 복지, 일자리, 그리고 공동체 회복의 중심에서 묵묵히 역할을 해 온 분들이 모인 조직이다. 앞으로 위원회를 중심으로 현장의 목소리가 곧 정책이 되는 구조를 광주 서구에서부터 만들어가겠다. 사회적경제가 지역경제의 한 축으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

협약식 이후에는 '광주 서구 사회적경제가 가야 할 방향과 과제'를 주제로 정책 간담회와 자유토론도 진행했다.

구문정 더불어민주당 광주 서구(을) 사회적경제위원회 위원장은 "사회적경제는 복지와 일자리, 그리고 지역 공동체 문제를 동시에 해결할 수 있는 실질적 대안이다"며 "현장의 목소리를 중심으로 정책이 설계되고, 당-민 협력의 거버넌스 체계가 광주 서구(을)에서부터 정착될 수 있도록 위원회가 중심적인 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 협약은 지난 2024년 1월, 양부남 예비후보 시절 광주서구사회적경제연합회와 체결한 '사회적경제 5대 정책공약 협약'을 계승·발전시키는 의미를 지닌다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>