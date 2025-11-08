본문 바로가기
리모델링하던 빌라 발코니 '와르르'…결국 작업자 1명 사망

구나리기자

입력2025.11.08 18:39

수정2025.11.08 18:41

새시 철거 작업하다 머리에 낙하물 덮쳐

전북 전주시의 한 빌라 리모델링 현장에서 발코니가 무너지면서 건물 밖에 있던 작업자 50대가 낙하물에 맞아 사망했다.


8일 낮 12시 50분께 전북 전주시 덕진구에서 리모델링 공사중이던 한 빌라 발코니가 무너져 50대 작업자가 숨졌다. 전북특별자치도 소방본부

8일 낮 12시 50분께 전북 전주시 덕진구에서 리모델링 공사중이던 한 빌라 발코니가 무너져 50대 작업자가 숨졌다. 전북특별자치도 소방본부

8일 전북소방본부 등은 이날 낮 12시 50분께 전주시 덕진구의 한 빌라 2층에서 발코니가 무너지면서 건물 밖에서 리모델링 공사를 돕던 50대 작업자 A씨의 머리를 덮치는 사고가 있었다고 밝혔다. 머리를 크게 다친 A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

A씨는 리모델링 업체를 운영하는 지인의 부탁으로 새시를 철거하는 작업을 진행했다. 그는 사고 당시 사다리를 타고 작업하고 있었으며, 머리 위쪽에 있던 발코니가 붕괴하면서 낙하물에 맞은 것으로 파악됐다. 경찰은 공사 관계자와 건물주 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
