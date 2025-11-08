케데헌 OST 작곡가 이재 "기분 묘사할 형용사 떠오르지 않아"

그래미 본상 후보 지명

"지금 느끼는 기분을 묘사할 형용사가 떠오르지 않는다"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST를 작사·작곡한 가수 겸 작곡가 이재가 그래미 시상식 본상 후보에 지명되자 "상상을 뛰어넘는 일이 이루어졌다"며 기쁨을 표현했다.

작곡가 겸 가수 이재(EJAE). 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재는 8일 자신의 인스타그램에 "그래미 '송 오브 더 이어'(올해의 노래) 후보라니, 상상했던 모든 것을 뛰어넘는 일이다. 꿈꿔왔던 일이라고 말하는 것도 부족할 정도"라고 썼다.

7일(현지시간) 공개된 제68회 그래미 시상식 후보 명단에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' OST는 '골든'(Golden)이 본상 '송 오브 더 이어' 후보에 오른 것을 포함해 총 5개 부문에 이름을 올렸다.

이재는 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장하는 걸그룹 헌트릭스 멤버 루미의 가창 부분을 맡아 목소리로 출연했다. '골든'의 작사와 작곡에도 참여했다. 이재는 작품의 팬들과 헌트릭스의 노래를 함께 부른 가수 레이 아미(조이 파트)와 오드리 누나(미라 파트)에게 후보 지명의 공을 돌렸다.

'케데헌' 헌트릭스 노래 가창한오드리 누나, 이재, 레이 아미.(왼쪽부터) AP 연합뉴스 원본보기 아이콘

이재는 "영화를 사랑해준 팬들이 없었다면 불가능했을 일이었다. 레이 아미와 오드리 누나를 포함한 모든 분께 감사하다"고 밝혔다.

후렴구 고음이 특징인 '골든'이 세계적인 인기를 끌면서 국내 가요계에서도 노래를 좀 한다는 가수들이 이 노래를 따라 부르는 '챌린지' 열풍이 불었다.

이재는 매기 강 감독 등 제작진으로부터 루미의 숨겨진 문제와 간절함을 표출하는 OST를 의뢰받고 '골든'을 만들었다. 마침 개인적으로 힘든 일을 겪은 그는 치과 가는 길에 받은 트랙(곡)에 희망찬 후렴구의 하이라이트 멜로디를 곧바로 떠올렸다. '황금 혼문'을 닫는다는 영화 스토리에 맞춰 '골든'이란 단어는 꼭 노랫말에 넣어야 했고, 한국어 가사를 포함하고 싶었던 그는 운율에 맞게 '영원히 깨질 수 없는'을 붙였다. 강 감독 역시 한국어 가사가 반드시 있어야 한다고 주문했다고 한다.

이재는 지난달 15일 방한해 한국 팬들과 소통의 시간을 가졌다. 서울 용산구에서 연 간담회에서 이재는 "최근 K팝이 팝 스타일로 많이 다가가는 느낌이 있다. 가사에도 영어가 많다. 미국에 진출하려는 것이니 이해는 된다"면서도 "한국어는 너무 아름다운 언어다. K팝이라면 한국어가 있어야 한다"고 강조했다.

이재는 K팝 꿈나무들을 향해 "좌절감을 느껴도 작은 기회가 온다면 100% 해내는 것이 중요하다"며 "K팝 작곡가가 되려면 좋아하는 작곡가의 인스타그램에 DM(다이렉트 메시지)을 보내는 등 적극적이어야 하고, 작은 기회에도 자신의 100%를 넣을 수 있어야 한다. 제가 그랬기에 '케이팝 데몬 헌터스'라는 기회도 얻었다"고 조언했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



