행정·상인·주민 맞손…광주 서구 골목상권 혁신모델 '국무총리상'

'참좋은 지방자치 정책대회'서 수상



광주 서구는 7일 국회의사당 사랑재에서 열린 ‘2025 참좋은 지방자치 정책대회’에 참석해 골목경제 119 프로젝트 등 서구의 우수 정책을 선보이며 국무총리상을 수상했다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구가 '골목상권 혁신모델 구축'으로 전국 지자체 최우수 정책에 선정돼 국무총리상을 수상했다.

서구는 7일 민선 지방자치 30년을 기념해 참좋은지방정부협의회와 경기 광명시가 공동으로 개최한 '2025 참좋은 지방자치 정책대회'서 '골목경제119 프로젝트' 성과로 국무총리상을 받았다.

이날 행사에는 우원식 국회의장, 김민석 국무총리를 비롯해 전국 단체장과 시민 등이 참석한 가운데 전국 48개 지방자치단체가 우수정책을 발표하고 26개 지자체가 국무총리·국회의장·행정안전부 장관상 등을 수상했다.

서구는 지역경제 회복의 해법을 '골목상권'에서 찾아 주목받았다.

전국 최초로 지역 전체를 골목형 상점가로 지정하고 온누리상품권 가맹점을 카페·식당·병원·주유소 등으로 대폭 확대해 주민 누구나 일상 속에서 온누리상품권을 사용할 수 있도록 했다.

서구는 기본 할인 10%에 페이백 이벤트까지 최대 20% 할인 혜택으로 온누리상품권 활성화를 꾀한 결과 상인들의 매출이 눈에 띄게 증가하고 서구민들은 올해만 약 100억 원 이상의 생활비 절감 효과를 체감했다. 서구에서 시작된 골목형상점가 지정과 온누리상품권 활성화 정책은 광주시 전체로 확대됐으며 전국 지자체들이 앞다퉈 벤치마킹에 나섰다.

서구는 현재 121개 골목형상점가를 운영 중이며 구청장 집무실에 '골목경제119 상황판'을 설치해 사업 추진 현황을 상시 점검하고 있다.

또 상인 의견을 실시간으로 청취하기 위해 '골목경제119폰'을 개통해 직접 소통을 강화하고 18개 동을 순회하며 운영하는 골목집무실을 통해 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하고 있다. 이번 정책대회에서도 '행정·상인·주민 간 협력 네트워크 구축'이 서구 성공의 핵심 요인으로 높이 평가됐다.

김이강 서구청장은 "짧은 기간 내 큰 성과를 낼 수 있었던 것은 상인과 주민, 행정이 한마음으로 지역경제를 살려보자는 취지에서 '원팀'을 이루었기 때문"이라며 "앞으로도 착한 소비와 상생의 지역경제 생태계가 지속될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

서구의 '골목경제119 프로젝트'는 이미 다양한 전국 단위 평가에서 우수성을 입증했다. 2025전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 최우수상, 한국지방자치경영대상 종합대상을 받았다.

한편 김 청장은 지난 5일 '소상공인의 날'을 맞아 광주를 방문한 우원식 국회의장과의 간담회 자리에서 "현재 되살아나고 있는 골목 경제가 단기적인 소비 유도에 머무르지 않고 지속가능한 지역경제 주권 회복으로 이어지기 위해서는 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다"고 강조하며 소상공인을 위한 내년도 예산 확대 편성을 요청했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>