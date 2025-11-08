본문 바로가기
11월 둘째 주 래미안 트리니원 등 8583가구 분양[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2025.11.08 10:51

11월 둘째 주 래미안 트리니원 등 8583가구 분양[부동산AtoZ]
다음 주 전국 12개 단지서 총 8583가구가 분양을 시작한다.


8일 부동산R114에 따르면 11월 둘째 주에는 전국 12개 단지 총 8583가구(일반분양 4398가구)가 분양에 돌입한다. 이는 전주 9927가구와 비교할 때 1344가구 줄어든 수치다.

서울 서초구 반포동 '반포 래미안 트리니원', 경기 평택시 장안동 '브레인시티비스타동원', 대전 유성구 도룡동 '도룡자이라피크' 등에서 청약을 진행한다.


반포아파트 제3주구를 재건축한 반포 래미안 트리니원은 지하 3층에서 지상 최고 35층, 17개동 규모다. 총 2091가구 중 전용면적 59㎡, 84㎡, 506가구를 일반 분양한다.


지하철 9호선 구반포역이 단지 바로 앞에 위치하며 올림픽대로, 동작대로 등을 통해 서울 도심 간 이동이 수월하다. 인근에 반포초등학교와 반포중학교(재개교 예정), 세화여중, 세화여고, 세화고 등 학교가 밀집해있다. 반포한강공원, 현충근린공원, 신반포공원 등 주변 녹지공간도 풍부하다. 해당 단지는 후분양 아파트로 2026년 8월 입주 예정이다.

11월 둘째 주 래미안 트리니원 등 8583가구 분양[부동산AtoZ]




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
