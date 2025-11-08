강서구의회 부의장 '동료의원 뺑소니' 신고접수…경찰 자진출석

서울 강서구의회 부의장이 동료 구의원을 차량으로 친 뒤 아무런 조치 없이 달아났다는 신고가 접수돼 경찰이 조사에 나섰다.

7일 경찰 등에 따르면 서울 강서경찰서는 이날 오후 부의장 A씨가 동료의원 B씨를 차량으로 들이받고 달아났다는 내용의 신고를 접수하고 사실관계를 확인하고 있다.

앞서 B씨는 A씨가 이날 오후 5시55분께 서울 강서구 강서구의회 지하 주차장에서 자신을 차로 친 뒤 조치 없이 달아났다는 취지로 경찰에 신고했다.

경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 조사했고, A씨와 B씨 모두 경찰에 자진 출석해 조사받았다.

B씨는 사고 피해로 병원에서 치료받은 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "교통사고가 있었고 경찰은 그와 관련한 사항을 조사하고 있다"고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



